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На месте признанного самостроем комплекса Aerolofts появится жилье

Площадка в районе Ходынского поля перешла Capital Group
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный столичный девелопер Capital Group построит жилой комплекс на месте апарт-центра Aerolofts рядом с Ходынским полем. Как следует из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на 2,6 га на ул. Викторенко, структура именно этого застройщика является заявителем по будущему проекту. Его параметры пока не известны, но ранее там было одобрено размещение 90 000 кв. м недвижимости.

Представитель Capital Group подтвердил, что компания будет развивать данную территорию. Расположение площадки соответствует ее стратегии, уточнил он. Строительство жилого комплекса, по его словам, может начаться уже в конце 2025 г. Другие детали он не уточнил. В фирме «Страйк», которая занималась возведением Aerolofts, на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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