На месте признанного самостроем комплекса Aerolofts появится жилье

Крупный столичный девелопер Capital Group построит жилой комплекс на месте апарт-центра Aerolofts рядом с Ходынским полем. Как следует из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на 2,6 га на ул. Викторенко, структура именно этого застройщика является заявителем по будущему проекту. Его параметры пока не известны, но ранее там было одобрено размещение 90 000 кв. м недвижимости.