На месте признанного самостроем комплекса Aerolofts появится жилье

На месте признанного самостроем комплекса Aerolofts появится жильеПлощадка в районе Ходынского поля перешла Capital Group
Крупный столичный девелопер Capital Group построит жилой комплекс на месте апарт-центра Aerolofts рядом с Ходынским полем. Как следует из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) на 2,6 га на ул. Викторенко, структура именно этого застройщика является заявителем по будущему проекту. Его параметры пока не известны, но ранее там было одобрено размещение 90 000 кв. м недвижимости.
Представитель Capital Group подтвердил, что компания будет развивать данную территорию. Расположение площадки соответствует ее стратегии, уточнил он. Строительство жилого комплекса, по его словам, может начаться уже в конце 2025 г. Другие детали он не уточнил. В фирме «Страйк», которая занималась возведением Aerolofts, на запрос «Ведомостей» не ответили.
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