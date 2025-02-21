Перестройка «Крестов» в общественно-гостиничный центр оценена в 10 млрд рублей

Тюрьма «Кресты» была построена в 1884–1889 гг. архитектором Антонием Томишко. Комплекс состоит из двух крестообразных пятиэтажных зданий, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административного корпуса с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Она была устроена таким образом, что сбежать из нее было практически невозможно. В разное время в «Крестах» содержались Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.