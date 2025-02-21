Перестройка «Крестов» в общественно-гостиничный центр оценена в 10 млрд рублей

Перестройка «Крестов» в общественно-гостиничный центр оценена в 10 млрд рублейПобедителем торгов по продаже исторических зданий знаменитой петербургской тюрьмы стала девелоперская группа КВС
Инвестиции в реконструкцию зданий знаменитого тюремного комплекса «Кресты», расположенного на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, составят около 10 млрд руб. Так считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, коммерческий директор Business Club Сергей Черноусов говорит об 11 млрд руб. В зависимости от концепции вложения могут составить 8–12 млрд руб., подсчитал управляющий партнер Key Capital Сергей Камлюк. По мнению исполнительного директора Remain Александра Богданова, инвестиции будут порядка 9–10 млрд руб.
21 февраля 2025 г. госкомпания Дом.РФ провела торги по продаже «Крестов». Победителем аукциона, как следует из протокола, стала фирма «КВС Всеволожский», входящая в девелоперскую группу КВС. При стартовой цене в 1,05 млрд руб. она согласилась заплатить за лот 1,14 млрд руб. На тюремный комплекс также претендовала фирма «Музыкальная индустрия», принадлежащая продюсеру Евгению Финкельштейну. Но она предложила лишь 1,13 млрд руб.
Тюрьма «Кресты» была построена в 1884–1889 гг. архитектором Антонием Томишко. Комплекс состоит из двух крестообразных пятиэтажных зданий, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административного корпуса с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Она была устроена таким образом, что сбежать из нее было практически невозможно. В разное время в «Крестах» содержались Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.
В конце 2017 г. СИЗО перевели в «Новые Кресты» в Колпине. В 2023 г. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала старое здание, которое является выявленным объектом культурного наследия, Дом.РФ для продажи. Госкомпания выставила на торги участок 3,9 га (из 4,17 га) и корпуса на 41 200 кв. м (из 43 900 кв. м). Некоторые здания в лот не вошли, например, церковь святого князя Александра Невского, которую планировалось передать местной епархии.
«Кресты» будут реконструированы в современное общественное пространство, которое станет центром притяжения для жителей и гостей города, но при этом здания сохранят «историческую аутентичность», говорится в сообщении КВС. Генеральный директор группы Сергей Ярошенко уточняет, что там появятся гостиничный комплекс, рестораны, галереи, музей истории тюрьмы.
Учитывая будущее функциональное назначение объекта, для собственника это будет, скорее всего, имиджевый проект, чем коммерческий, говорят консультанты. Так, руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров отмечает, что создать успешный бизнес-проект при имеющихся ограничениях и высоких затратах на реконструкцию здания тюрьмы будет крайне сложно. А директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов уверен, что благодаря его реализации компания может обрести известность как создатель новой точки притяжения в Санкт-Петербурге.
Концепция, предложенная девелопером и включающая в себя музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, логична и отвечает текущим запросам рынка и наверняка будет востребована обществом, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Орлов согласен, что, поскольку здания «Крестов» удачно расположены и имеют хорошие видовые характеристики, объект будет популярным у туристов и горожан.
Консультанты напоминают, что исторические здания часто перестраивают в культурные центры во всем мире. К примеру, бывшая морская тюрьма в том же Санкт-Петербурге была реконструирована в центр «Новая Голландия», который стал одной из визитных карточек города.
ГК «КВС» основана в 2003 г., компания работает на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также ее управлением. В портфеле девелопера более 2,2 млн кв. м коммерческой, жилой и социальной недвижимости. Среди проектов – жилые комплексы «Дубровский» в г. Пушкин, квартал «Б-15» в районе ст. м. «Лесная», «Любоград» у ст. м. «пр. Ветеранов», «Патио» у ст. м. «Озерки». Основатели группы – Владимир Трекин и Сергей Ярошенко.