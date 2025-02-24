Котельники требуют с ПИК 5,5 млрд рублей за строительство инфраструктуры

Истец хочет, чтобы девелопер комплекса «Белая Дача парк» компенсировал ему затраты на строительство на территории этого жилого микрорайона социальной инфраструктуры, говорят два источника, близких к разным сторонам судебного разбирательства. Эти объекты действительно предусмотрены проектом планировки территории и они были возведены за счет бюджета Котельников, подтверждает источник, близкий к ответчику. По его словам, в администрации считают, что заплатить за эти работы должен девелопер, но такие обязательства не были предусмотрены инвестконтрактом между сторонами.