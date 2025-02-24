Котельники требуют с ПИК 5,5 млрд рублей за строительство инфраструктуры

Котельники требуют с ПИК 5,5 млрд рублей за строительство инфраструктурыНо она не была предусмотрена инвестконтрактом, уверяют в девелоперской группе
Администрация города Котельники подала в Арбитражный суд Московской области иск к компании «Специализированный застройщик «Новый горизонт», которая входит в ГК ПИК и выступает девелопером жилого комплекса «Белая Дача парк». Из материалов дела следует, что она намерена взыскать с ответчика убытки в размере 5,44 млрд руб. Других подробностей там нет. Само заявление было принято к производству 31 января. Следующее заседание по нему назначено на 18 марта. Запрос в администрацию Котельников остался без ответа. Представитель ПИК от комментариев отказался.
Истец хочет, чтобы девелопер комплекса «Белая Дача парк» компенсировал ему затраты на строительство на территории этого жилого микрорайона социальной инфраструктуры, говорят два источника, близких к разным сторонам судебного разбирательства. Эти объекты действительно предусмотрены проектом планировки территории и они были возведены за счет бюджета Котельников, подтверждает источник, близкий к ответчику. По его словам, в администрации считают, что заплатить за эти работы должен девелопер, но такие обязательства не были предусмотрены инвестконтрактом между сторонами.