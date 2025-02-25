На месте бывшей больницы на Павелецкой набережной может появиться ЖК

На месте бывшей больницы на Павелецкой набережной может появиться ЖККомплекс зданий на 8900 кв. м выставлен на продажу
Компания «Медицинский центр» объявила торги по продаже комплекса зданий бывшей городской клинической больницы № 56, который расположен на Павелецкой набережной недалеко от ст. м «Автозаводская». Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Согласно лотовой документации, инвесторам предлагается приобрести семь зданий общей площадью порядка 8900 кв. м, которые занимают участок на 2,1 га. Аукцион должен состояться в середине апреля.
Запрос в «Медицинский центр» остался без ответа. Сама компания, по данным ЕГРЮЛа, как минимум до октября 2024 г. принадлежала столичному департаменту городского имущества. В «СПАРК-Интерфаксе» ее текущий владелец не указан, но на сайте «Росэлторга» говорится, что этот больничный комплекс является «имуществом мэрии Москвы». «Ведомости» направили туда запрос.