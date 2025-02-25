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На месте бывшей больницы на Павелецкой набережной может появиться ЖК

Комплекс зданий на 8900 кв. м выставлен на продажу
Екатерина Волкова
Росэлторг
Росэлторг

Компания «Медицинский центр» объявила торги по продаже комплекса зданий бывшей городской клинической больницы № 56, который расположен на Павелецкой набережной недалеко от ст. м «Автозаводская». Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Согласно лотовой документации, инвесторам предлагается приобрести семь зданий общей площадью порядка 8900 кв. м, которые занимают участок на 2,1 га. Аукцион должен состояться в середине апреля.

Запрос в «Медицинский центр» остался без ответа. Сама компания, по данным ЕГРЮЛа, как минимум до октября 2024 г. принадлежала столичному департаменту городского имущества. В «СПАРК-Интерфаксе» ее текущий владелец не указан, но на сайте «Росэлторга» говорится, что этот больничный комплекс является «имуществом мэрии Москвы». «Ведомости» направили туда запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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