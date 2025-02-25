На месте бывшей больницы на Павелецкой набережной может появиться ЖК

Запрос в «Медицинский центр» остался без ответа. Сама компания, по данным ЕГРЮЛа, как минимум до октября 2024 г. принадлежала столичному департаменту городского имущества. В «СПАРК-Интерфаксе» ее текущий владелец не указан, но на сайте «Росэлторга» говорится, что этот больничный комплекс является «имуществом мэрии Москвы». «Ведомости» направили туда запрос.