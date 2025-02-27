Законодатели предложили консервацию пустующих домов на севере и Дальнем Востоке

Законодатели предложили консервацию пустующих домов на севере и Дальнем ВостокеБольшинство таких зданий требуют капремонта и непригодны для проживания
Законодатели предлагают ввести механизм консервации пустующих многоквартирных домов (МКД). Такие поправки в Жилищный и Земельный кодексы внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Предложенный ими комплекс мер предусматривает временное прекращение эксплуатации таких зданий, освобождение нежилых помещений и переселение собственников и нанимателей.
Согласно законопроекту, пустующим может быть признан дом, в котором совокупная площадь нежилых помещений независимо от их формы собственности составляет более 50%. Критерии признания дома пустующим должен будет разработать Минстрой, уточняется в тексте проекта закона. «Ведомости» направили запрос в ведомство. Принимать решение о том, подлежит ли пустующий дом консервации, по замыслу авторов законопроекта будет комиссия, созданная на уровне региона или муниципалитета. Порядок этого процесса должно установить правительство. Положения законопроекта не будут распространяться на пустующие дома, признанные объектами культурного наследия.
В тексте документа также уточняется, что в случае если собственники пустующего дома в срок не освободили помещение, то земельный участок, на котором он расположен, и каждое жилое помещение дома подлежат изъятию в пользу государства или муниципалитета. Законопроект затрагивает в общей сложности более чем 1500 домов в почти заброшенных поселках и пустеющих малых городах, говорит первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). «Большинство, если не все дома, о консервации которых идет речь, требуют капитального ремонта и непригодны для проживания. Но в некоторых из них все еще остались люди, которых придется переселять, – в основном это пенсионеры», – сказал он «Ведомостям».
Законопроект актуален для северных территорий, где во времена СССР строили большие города для добычи полезных ископаемых, говорит соавтор инициативы сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова. «За прошедшие десятилетия ситуация сильно изменилась, многие шахты и предприятия выработали свой ресурс и сегодня не создают достаточного количества рабочих мест. Население городов сильно сократилось, а инфраструктура осталась, в том числе многоэтажные дома. Хорошая «трешка» а таких домах в Заполярье стоит всего 200 000–300 000 руб.», – сказала она «Ведомостям». По словам сенатора, зачастую в таких многоквартирных домах «действительно жилыми являются от силы 3–5 квартир».
В каких регионах больше всего пустующих МКД
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «многие граждане» России столкнулись с проблемой проживания в пустующих домах. По данным авторов инициативы, такие проблемы характерны для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока: в Республике Коми насчитывается 840 пустующих домов, в Хабаровском крае – 479, в Архангельской области – 291, в Амурской – 244, в Красноярском крае – 208, в Якутии – 128, в Забайкальском крае – 100. Менее 100 таких домов, по данным депутатов и сенаторов, выявлено в Свердловской, Магаданской, Иркутской, Тюменской областях, в Камчатском и Алтайском крае.
«При этом в такие дома надо подавать отопление и воду по полной программе, их надо содержать, и все эти затраты падают на бюджет городов. Буквально в трубу вылетают сотни миллионов рублей, вместо того чтобы потратить их на улучшение качества жизни горожан: на дороги, на модернизацию ЖКХ, на здравоохранение», – продолжает Епифанова. По ее мнению, «гораздо рациональнее переселить жителей нескольких полупустых домов в один, предоставив им отремонтированные квартиры с соблюдением всех гражданских прав, а освободившиеся дома законсервировать на несколько лет до принятия решения муниципалитетом (регионом, федеральной властью) об их использовании либо сносе».
В заброшенных квартирах часто живут «асоциальные лица», которые угрожают безопасности жизни и здоровья жителей домов, говорит соавтор законопроекта глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Консервация же пустующих домов позволит избежать таких проблем, а также повысит энергетическую эффективность объектов ЖКХ, добавил он.
Взять этот законопроект как основу для решения проблемы с пустующим жильем можно, но он требует доработки, говорит гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Во-первых, необходимо более точно прописать, что подразумевается под консервацией, поскольку в действующей редакции нет ясности – после консервации дома будет ли он продолжать отапливаться или нет, можно ли будет вернуться в него в случае, если дом не снесут. Во-вторых, продолжает он, нужно уточнить обязательства со стороны государства перед жителями таких домов, поскольку сейчас «речь фактически идет о принудительном изъятии собственности». Также может возникнуть вопрос касательно граждан, покинувших дом до решения о его консервации: если МКД начнут расселять, положена ли таким собственникам новая жилплощадь или нет, добавил Пузанов.