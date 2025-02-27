Законодатели предложили консервацию пустующих домов на севере и Дальнем Востоке

В тексте документа также уточняется, что в случае если собственники пустующего дома в срок не освободили помещение, то земельный участок, на котором он расположен, и каждое жилое помещение дома подлежат изъятию в пользу государства или муниципалитета. Законопроект затрагивает в общей сложности более чем 1500 домов в почти заброшенных поселках и пустеющих малых городах, говорит первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). «Большинство, если не все дома, о консервации которых идет речь, требуют капитального ремонта и непригодны для проживания. Но в некоторых из них все еще остались люди, которых придется переселять, – в основном это пенсионеры», – сказал он «Ведомостям».