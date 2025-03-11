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Готовые квартиры в Москве за два месяца подорожали сильнее, чем за весь 2024 год

На рынке вторичного жилья продолжается рост цен, несмотря на заградительные ставки по ипотеке
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы, по данным аналитического центра IRN.Ru на февраль 2025 г., составила 274 856 руб. Таким образом за два последних месяца квартиры в готовых домах столицы подорожали на 0,9%. А это больше, чем за весь прошлый год: тогда цены на вторичке выросли на 0,8%.

В Подмосковье «квадрат» за два последние месяца также прибавил 0,9%, средняя стоимость метра в этом регионе в феврале составляла 154 676 руб. В прошлом же году готовое жилье там, наоборот, подешевело на 0,3%. В новой Москве квартиры на вторичном рынке в январе – феврале подорожали на 0,2% до 204 765 руб. В 2024 г. прирост здесь составил 0,3%. Незначительное оживление в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» аналитические агентства. К примеру, в исследовании «Циана» говорится, что с начала 2025 г. средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке старой Москвы увеличилась на 1,3%, в новой Москве – на 3%, в Подмосковье – на 1,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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