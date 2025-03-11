Готовые квартиры в Москве за два месяца подорожали сильнее, чем за весь 2024 год

В Подмосковье «квадрат» за два последние месяца также прибавил 0,9%, средняя стоимость метра в этом регионе в феврале составляла 154 676 руб. В прошлом же году готовое жилье там, наоборот, подешевело на 0,3%. В новой Москве квартиры на вторичном рынке в январе – феврале подорожали на 0,2% до 204 765 руб. В 2024 г. прирост здесь составил 0,3%. Незначительное оживление в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» аналитические агентства. К примеру, в исследовании «Циана» говорится, что с начала 2025 г. средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке старой Москвы увеличилась на 1,3%, в новой Москве – на 3%, в Подмосковье – на 1,6%.