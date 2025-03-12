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ЛСР построит элитный жилой комплекс рядом с Кремлем

Девелопер стал владельцем особняка рядом с домом Волконского на Воздвиженке
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская группа ЛСР выкупила у застройщика «Кеско» двухэтажное здание между домом Волконского и домом Талызина на Воздвиженке рядом с Кремлем. По крайней мере, входящий в нее специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-М» в отчете об инженерно-геодезических работах, который был опубликован в начале марта на сайте столичной мэрии, теперь указан заказчиком по строительству там жилого комплекса. В «Кеско» на запрос «Ведомостей» не ответили. А вот представитель ЛСР сообщил, что «компания будет заниматься этим проектом». Другие подробности он не предоставил.

«Кеско» довольно давно искала покупателя на этот актив, еще в прошлом году она пыталась продать его за 2,4 млрд руб., знает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Сам он считает эту цену завышенной даже с учетом такого престижного расположения. Возможно, ЛСР в отличие от других потенциальных покупателей смогла договориться с продавцом о разумной или партнерской схеме, рассуждает эксперт. Девелопер мог заплатить за площадку 1–1,2 млрд руб., полагает руководитель департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership Павел Якимчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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