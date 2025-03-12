ЛСР построит элитный жилой комплекс рядом с Кремлем

ЛСР построит элитный жилой комплекс рядом с КремлемДевелопер стал владельцем особняка рядом с домом Волконского на Воздвиженке
Девелоперская группа ЛСР выкупила у застройщика «Кеско» двухэтажное здание между домом Волконского и домом Талызина на Воздвиженке рядом с Кремлем. По крайней мере, входящий в нее специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-М» в отчете об инженерно-геодезических работах, который был опубликован в начале марта на сайте столичной мэрии, теперь указан заказчиком по строительству там жилого комплекса. В «Кеско» на запрос «Ведомостей» не ответили. А вот представитель ЛСР сообщил, что «компания будет заниматься этим проектом». Другие подробности он не предоставил.
«Кеско» довольно давно искала покупателя на этот актив, еще в прошлом году она пыталась продать его за 2,4 млрд руб., знает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Сам он считает эту цену завышенной даже с учетом такого престижного расположения. Возможно, ЛСР в отличие от других потенциальных покупателей смогла договориться с продавцом о разумной или партнерской схеме, рассуждает эксперт. Девелопер мог заплатить за площадку 1–1,2 млрд руб., полагает руководитель департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership Павел Якимчук.