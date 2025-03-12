ЛСР построит элитный жилой комплекс рядом с Кремлем

Девелоперская группа ЛСР выкупила у застройщика «Кеско» двухэтажное здание между домом Волконского и домом Талызина на Воздвиженке рядом с Кремлем. По крайней мере, входящий в нее специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-М» в отчете об инженерно-геодезических работах, который был опубликован в начале марта на сайте столичной мэрии, теперь указан заказчиком по строительству там жилого комплекса. В «Кеско» на запрос «Ведомостей» не ответили. А вот представитель ЛСР сообщил, что «компания будет заниматься этим проектом». Другие подробности он не предоставил.