Подмосковные новостройки дешевеют второй месяц подряд

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Подмосковья в феврале этого года составляла 182 300 руб., подсчитал для «Ведомостей» сервис BnMap.pro на основе уже заключенных сделок. По его данным, это на 3,2% меньше, чем было в аналогичный период 2024 г. Получается, что в годовом выражении квартиры в строящихся домах Московской области дешевеют второй месяц подряд. В январе цены на первичное жилье упали на 2,96% до 180 100 руб. за 1 кв. м. В предыдущие же месяцы они росли: в декабре 2024 г. на 2% (до 189 100 руб.), в ноябре на 8,6% (до 194 000 руб.), в октябре на 5,4 (до 191 400 руб.) и т. д. При этом в феврале этого года стоимость новостроек по сравнению с январем все-таки немного выросла – на 1,22%.