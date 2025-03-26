Подмосковные новостройки дешевеют второй месяц подряд

Подмосковные новостройки дешевеют второй месяц подрядЭто связано со скидками от застройщиков и выходом в продажу более экономичных проектов
Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Подмосковья в феврале этого года составляла 182 300 руб., подсчитал для «Ведомостей» сервис BnMap.pro на основе уже заключенных сделок. По его данным, это на 3,2% меньше, чем было в аналогичный период 2024 г. Получается, что в годовом выражении квартиры в строящихся домах Московской области дешевеют второй месяц подряд. В январе цены на первичное жилье упали на 2,96% до 180 100 руб. за 1 кв. м. В предыдущие же месяцы они росли: в декабре 2024 г. на 2% (до 189 100 руб.), в ноябре на 8,6% (до 194 000 руб.), в октябре на 5,4 (до 191 400 руб.) и т. д. При этом в феврале этого года стоимость новостроек по сравнению с январем все-таки немного выросла – на 1,22%.
Подмосковные застройщики массового сегмента начали снижать цены на фоне падения спроса на жилье из-за высоких ставок по ипотеке, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Если в старой Москве, половину первичного рынка которой составляют дорогие лоты, потенциальные покупатели практически не почувствовали отмены льготной ипотеки, то за МКАД ситуация ровно противоположная, соглашается основатель BnMap.pro Ирина Доброхотова. По словам экспертов, более 80% новостроек там традиционно приобретались за счет кредитов с субсидированными ставками. Как итог, отмечает Чегодаева, уже третий-четвертый месяц подряд крупнейшие девелоперы региона предлагают своим покупателям скидки, которые могут доходить до 23−28%, а в некоторых случаях и до 30−35%. В связи с фактическим отсутствием доступных ипотечных программ сейчас большая часть сделок заключается с использованием рассрочки либо при 100%-ной оплате наличными, а в этом случае застройщики готовы давать дополнительные скидки в пределах 5–10%, подтверждает коммерческий директор компании «ОМ девелопмент» Анна Соколова. А директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова указывает, что на рынке в целом уменьшается доля субсидированных ипотечных программ с индивидуальной ценой квартир, что также могло сказаться на средней стоимости метра в области.