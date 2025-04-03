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Девелоперы сократили инвестиции в участки под жилье в Москве и области в 2 раза

Это связано с дорогими кредитами и снижением спроса на квартиры
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиции в земельные участки под жилищное строительство в Московском регионе в январе – марте этого года составили 17 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, это на 47% меньше, чем было в первые три месяца 2024 г: тогда девелоперы потратили на покупку площадок в Москве и области 31,8 млрд руб. Более того, итоги января – марта этого года оказались самыми низкими за последние четыре года. В I квартале 2023 г. застройщики вложили в приобретение участков 58,9 млрд руб., годом ранее – 43,8 млрд руб. И лишь в январе – марте 2021 г. инвестиции с их стороны составили всего 5,5 млрд руб. Инвестиции в площадки под жилье действительно снижаются, подтверждают тенденцию другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, по данным CORE.XP, они упали в целом по стране на 65% до 26 млрд руб. В Nikoliers в этом году насчитали в России 21 сделку общей площадью 871 га против 29 сделок на 921 га годом ранее. В денежном выражении она данные не предоставила.

Девелоперы сократили инвестиции в земельные участки под жилье в связи с ростом финансовой нагрузки на фоне высоких ставок по кредитам и падения спроса на жилье, говорит руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Такого же мнения придерживается и старший директор CORE.XP Ирина Ушакова. Эксперты напоминают, что, по данным госкомпании Дом.РФ, в 2024 г. в России было заключено 569 000 договоров долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а это на 26% меньше, чем было годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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