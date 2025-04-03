Девелоперы сократили инвестиции в участки под жилье в Москве и области в 2 раза

Инвестиции в земельные участки под жилищное строительство в Московском регионе в январе – марте этого года составили 17 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, это на 47% меньше, чем было в первые три месяца 2024 г: тогда девелоперы потратили на покупку площадок в Москве и области 31,8 млрд руб. Более того, итоги января – марта этого года оказались самыми низкими за последние четыре года. В I квартале 2023 г. застройщики вложили в приобретение участков 58,9 млрд руб., годом ранее – 43,8 млрд руб. И лишь в январе – марте 2021 г. инвестиции с их стороны составили всего 5,5 млрд руб. Инвестиции в площадки под жилье действительно снижаются, подтверждают тенденцию другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, по данным CORE.XP, они упали в целом по стране на 65% до 26 млрд руб. В Nikoliers в этом году насчитали в России 21 сделку общей площадью 871 га против 29 сделок на 921 га годом ранее. В денежном выражении она данные не предоставила.