Казань и Воронеж лидируют по темпам роста стоимости готового жилья

С учетом инфляции (по данным Росстата, в 2024 г. она составила 9,52%) цены на вторичном рынке фактически не растут, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В реальном выражении, как отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, они даже падают. Он напоминает, что стоимость 1 кв. м увеличивается примерно на 0,5% в месяц уже более полугода. И лишь в двух крупных городах – Казани и Воронеже – квартиры в готовых домах дорожали сильнее инфляции: в первом они выросли на 11,7% до 198 200 руб. за «квадрат», во втором – на 10,4% до 111 300 руб. К примеру, в Москве стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась всего на 3,7%, а Санкт-Петербурге – на 4,9%. Самые же низкие темпы роста цен зафиксированы в Самаре (2,9%, до 127 200 руб.). В Казани очень большой ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками, при этом в некоторых районах города крайне мало новостроек, отсюда и повышенный спрос на готовое жилье, объясняет Попов. В Воронеже же, по его словам, цены стимулирует миграционный приток населения.