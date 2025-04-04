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Казань и Воронеж лидируют по темпам роста стоимости готового жилья

В остальных крупных городах России цены фактически стоят на месте
Мария Асиновская
Светлана Шевченко / РИА Новости
Светлана Шевченко / РИА Новости

Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья в российских мегаполисах по итогам марта составила 153 200 руб., подсчитала компания «Циан.Аналитика». По ее данным, квартиры в готовых домах год к году подорожали всего на 6,9%. Цены на такую недвижимость выросли на 1,9% в I квартале и на 0,4% за последний месяц. Похожая статистика и у «Яндекс недвижимости». Сервис, по словам его представителя, зафиксировал увеличение стоимости готового жилья в крупнейших городах страны на 6,1% за год, на 3,7% за последние три месяца и на 0,7% к февралю 2025 г. – до 140 000 руб. за 1 кв. м.

С учетом инфляции (по данным Росстата, в 2024 г. она составила 9,52%) цены на вторичном рынке фактически не растут, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В реальном выражении, как отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, они даже падают. Он напоминает, что стоимость 1 кв. м увеличивается примерно на 0,5% в месяц уже более полугода. И лишь в двух крупных городах – Казани и Воронеже – квартиры в готовых домах дорожали сильнее инфляции: в первом они выросли на 11,7% до 198 200 руб. за «квадрат», во втором – на 10,4% до 111 300 руб. К примеру, в Москве стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась всего на 3,7%, а Санкт-Петербурге – на 4,9%. Самые же низкие темпы роста цен зафиксированы в Самаре (2,9%, до 127 200 руб.). В Казани очень большой ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками, при этом в некоторых районах города крайне мало новостроек, отсюда и повышенный спрос на готовое жилье, объясняет Попов. В Воронеже же, по его словам, цены стимулирует миграционный приток населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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