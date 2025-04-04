Казань и Воронеж лидируют по темпам роста стоимости готового жилья

Казань и Воронеж лидируют по темпам роста стоимости готового жильяВ остальных крупных городах России цены фактически стоят на месте
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья в российских мегаполисах по итогам марта составила 153 200 руб., подсчитала компания «Циан.Аналитика». По ее данным, квартиры в готовых домах год к году подорожали всего на 6,9%. Цены на такую недвижимость выросли на 1,9% в I квартале и на 0,4% за последний месяц. Похожая статистика и у «Яндекс недвижимости». Сервис, по словам его представителя, зафиксировал увеличение стоимости готового жилья в крупнейших городах страны на 6,1% за год, на 3,7% за последние три месяца и на 0,7% к февралю 2025 г. – до 140 000 руб. за 1 кв. м.
С учетом инфляции (по данным Росстата, в 2024 г. она составила 9,52%) цены на вторичном рынке фактически не растут, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В реальном выражении, как отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, они даже падают. Он напоминает, что стоимость 1 кв. м увеличивается примерно на 0,5% в месяц уже более полугода. И лишь в двух крупных городах – Казани и Воронеже – квартиры в готовых домах дорожали сильнее инфляции: в первом они выросли на 11,7% до 198 200 руб. за «квадрат», во втором – на 10,4% до 111 300 руб. К примеру, в Москве стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась всего на 3,7%, а Санкт-Петербурге – на 4,9%. Самые же низкие темпы роста цен зафиксированы в Самаре (2,9%, до 127 200 руб.). В Казани очень большой ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками, при этом в некоторых районах города крайне мало новостроек, отсюда и повышенный спрос на готовое жилье, объясняет Попов. В Воронеже же, по его словам, цены стимулирует миграционный приток населения.