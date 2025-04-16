В 2025 году в Москве могут ввести рекордное число торговых центров

В этом году в Москве планируется открытие 29 торговых центров совокупной площадью 391 400 кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель с 2017 г. К примеру, он в 3,9 раза превышает итоги прошлого года, а в 2023 г. было и вовсе введено лишь 37 600 кв. м торговых площадей. Тенденцию подтверждают и другие консультанты. По оценкам CORE.XP, в 2025 г. в столице могут сдать 455 000 кв. м против 96 200 кв.м годом ранее. В Nikoliers ожидают 257 000 кв. м в Москве и некоторых подмосковных городах, а это на 49% больше, чем было в 2024 г.