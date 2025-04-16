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В 2025 году в Москве могут ввести рекордное число торговых центров

Это связано в основном с переносом сроков строительства таких объектов
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В этом году в Москве планируется открытие 29 торговых центров совокупной площадью 391 400 кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель с 2017 г. К примеру, он в 3,9 раза превышает итоги прошлого года, а в 2023 г. было и вовсе введено лишь 37 600 кв. м торговых площадей. Тенденцию подтверждают и другие консультанты. По оценкам CORE.XP, в 2025 г. в столице могут сдать 455 000 кв. м  против 96 200 кв.м годом ранее. В Nikoliers ожидают 257 000 кв. м в Москве и некоторых подмосковных городах, а это на 49% больше, чем было в 2024 г.

С начала года в столице уже открылось пять торговых центров на 78 200 кв. м, сказано в отчете NF Group. Это, по данным компании, на 82% больше, чем было в IV квартале 2024 г., и на 57% – чем в первые три месяца прошлого года. Ввод в январе – марте вырос в 2,4 раза год к году, до 76 800 кв. м, говорят в CORE.XP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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