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Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 12,5%

Активность на этом рынке поддерживают банковские вкладчики и бывшие покупатели новостроек
Мария Асиновская

В I квартале 2025 г. в Москве, по данным столичного подразделения Росреестра, было зарегистрировано 33 909 сделок на вторичном рынке жилья. Ведомство указывает, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. продажи квартир в готовых домах выросли на 12,5%.

Об увеличении активности в данном сегменте говорит и снижение срока экспозиции ликвидных квартир, размера скидок и доли сделок с дисконтом, объясняют эксперты. Средний срок продажи вторичного жилья в Москве в январе – марте этого года составлял 41 день против 50 дней в I квартале 2024 г. (-18% за год), уточняет представитель компании «Инком-недвижимость». При этом, по данным сервиса «Яндекс недвижимость», доля объявлений с конца прошлого года сократилась с 50,4 до 43,3%. В то же время доля объявлений, в которых собственники, наоборот, повышают цену, увеличилась с 7,4 до 8,8%. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Москве, по информации сервиса, в январе – марте 2025 г. сократился с 4,6 до до 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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