Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 12,5%

Об увеличении активности в данном сегменте говорит и снижение срока экспозиции ликвидных квартир, размера скидок и доли сделок с дисконтом, объясняют эксперты. Средний срок продажи вторичного жилья в Москве в январе – марте этого года составлял 41 день против 50 дней в I квартале 2024 г. (-18% за год), уточняет представитель компании «Инком-недвижимость». При этом, по данным сервиса «Яндекс недвижимость», доля объявлений с конца прошлого года сократилась с 50,4 до 43,3%. В то же время доля объявлений, в которых собственники, наоборот, повышают цену, увеличилась с 7,4 до 8,8%. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Москве, по информации сервиса, в январе – марте 2025 г. сократился с 4,6 до до 4,1%.