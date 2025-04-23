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Wildberries закрыла одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Маркетплейс арендовал более 40 000 кв. м в логопарке «Софьино» на юго-востоке Подмосковья
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-ритейлер Wildberries договорился с девелопером «АТ инвест» об аренде у него 41 483 кв. м в логопарке «Софьино», расположенном недалеко от аэропорта «Жуковский» на юго-востоке Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их данным, сделка была закрыта в конце марта, договор заключен сроком на пять лет. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Рост числа продавцов на площадке увеличивает потребность маркетплейса в площадях для хранения товаров, уточнил он. В «АТ инвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель IBC Real Estate, выступающий консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.

«Софьино» – один из крупнейших логопарков в Московском регионе, он состоит из нескольких корпусов совокупной площадью 826 000 кв. м. В прошлом году Wildberries уже арендовала там 41 781 кв. м, теперь компания займет там уже более 82 000 кв. м. Для маркетплейса такое расширение выглядим логичным, говорит старший директор департамента индустриальной и складской недвижимости Commonwealth Partnership Анастасия Анискина. Рынок онлайн-ритейла сейчас находится на подъеме, поэтому игрокам данного сегмента постоянно нужны площади для хранения товаров, отмечают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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