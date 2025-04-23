Wildberries закрыла одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Wildberries закрыла одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом годуМаркетплейс арендовал более 40 000 кв. м в логопарке «Софьино» на юго-востоке Подмосковья
Интернет-ритейлер Wildberries договорился с девелопером «АТ инвест» об аренде у него 41 483 кв. м в логопарке «Софьино», расположенном недалеко от аэропорта «Жуковский» на юго-востоке Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их данным, сделка была закрыта в конце марта, договор заключен сроком на пять лет. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Рост числа продавцов на площадке увеличивает потребность маркетплейса в площадях для хранения товаров, уточнил он. В «АТ инвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель IBC Real Estate, выступающий консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.
«Софьино» – один из крупнейших логопарков в Московском регионе, он состоит из нескольких корпусов совокупной площадью 826 000 кв. м. В прошлом году Wildberries уже арендовала там 41 781 кв. м, теперь компания займет там уже более 82 000 кв. м. Для маркетплейса такое расширение выглядим логичным, говорит старший директор департамента индустриальной и складской недвижимости Commonwealth Partnership Анастасия Анискина. Рынок онлайн-ритейла сейчас находится на подъеме, поэтому игрокам данного сегмента постоянно нужны площади для хранения товаров, отмечают эксперты.