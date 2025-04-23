Wildberries закрыла одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Интернет-ритейлер Wildberries договорился с девелопером «АТ инвест» об аренде у него 41 483 кв. м в логопарке «Софьино», расположенном недалеко от аэропорта «Жуковский» на юго-востоке Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их данным, сделка была закрыта в конце марта, договор заключен сроком на пять лет. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Рост числа продавцов на площадке увеличивает потребность маркетплейса в площадях для хранения товаров, уточнил он. В «АТ инвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель IBC Real Estate, выступающий консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.