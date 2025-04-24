Число новых коворкингов в Москве в этом году может достигнуть пятилетнего минимума

В 2025 г. операторы гибких офисов откроют в Москве 10 новых площадок общей площадью 37 000 кв. м (примерно 6000 рабочих мест). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это худший результат с 2020 г., когда было запущено 35 632 кв. м такой недвижимости. Для сравнения: в прошлом году в столице открылись коворкинги общим объемом 41 344 кв. м. Самый же высокий показатель – 108 269 кв. м – был зафиксирован в 2022 г. С прогнозами CORE.XP согласны и другие консультанты. К примеру, в Commonwealth Partnership (CMWP) в этом году ожидают открытие 31 200 кв. м новых площадок, что на 30,7% меньше, чем было в 2024 г.