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Число новых коворкингов в Москве в этом году может достигнуть пятилетнего минимума

Из-за дефицита классических офисов операторам стало сложнее запускать проекты
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2025 г. операторы гибких офисов откроют в Москве 10 новых площадок общей площадью 37 000 кв. м (примерно 6000 рабочих мест). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это худший результат с 2020 г., когда было запущено 35 632 кв. м такой недвижимости. Для сравнения: в прошлом году в столице открылись коворкинги общим объемом 41 344 кв. м. Самый же высокий показатель – 108 269 кв. м – был зафиксирован в 2022 г. С прогнозами CORE.XP согласны и другие консультанты. К примеру, в Commonwealth Partnership (CMWP) в этом году ожидают открытие 31 200 кв. м новых площадок, что на 30,7% меньше, чем было в 2024 г.

В I квартале этого года на рынок вышло 3400 кв. м гибких офисов, из которых 2400 кв. м – сетевые, говорит представитель IBC Real Estate. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова уточняет, что по сравнению с январем – мартом 2024 г. объем нового ввода снизился на 69% по площади и на 74% по числу рабочих мест. Старший директор CMWP Полина Афанасьева добавляет, что в январе – марте в столице открылось лишь два новых проекта – «Aspace Останкино» (3340 кв. м) и «CEO Rooms Маяк» (2415 кв. м). Таким образом, общий объем рынка, по ее словам, достиг 448 000 кв. м (170 площадок).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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