Число новых коворкингов в Москве в этом году может достигнуть пятилетнего минимума

Число новых коворкингов в Москве в этом году может достигнуть пятилетнего минимумаИз-за дефицита классических офисов операторам стало сложнее запускать проекты
В 2025 г. операторы гибких офисов откроют в Москве 10 новых площадок общей площадью 37 000 кв. м (примерно 6000 рабочих мест). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это худший результат с 2020 г., когда было запущено 35 632 кв. м такой недвижимости. Для сравнения: в прошлом году в столице открылись коворкинги общим объемом 41 344 кв. м. Самый же высокий показатель – 108 269 кв. м – был зафиксирован в 2022 г. С прогнозами CORE.XP согласны и другие консультанты. К примеру, в Commonwealth Partnership (CMWP) в этом году ожидают открытие 31 200 кв. м новых площадок, что на 30,7% меньше, чем было в 2024 г.
В I квартале этого года на рынок вышло 3400 кв. м гибких офисов, из которых 2400 кв. м – сетевые, говорит представитель IBC Real Estate. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова уточняет, что по сравнению с январем – мартом 2024 г. объем нового ввода снизился на 69% по площади и на 74% по числу рабочих мест. Старший директор CMWP Полина Афанасьева добавляет, что в январе – марте в столице открылось лишь два новых проекта – «Aspace Останкино» (3340 кв. м) и «CEO Rooms Маяк» (2415 кв. м). Таким образом, общий объем рынка, по ее словам, достиг 448 000 кв. м (170 площадок).