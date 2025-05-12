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«Галс-девелопмент» нашел покупателя на Дом Третьяковых на Кузнецком Мосту

Владельцы сибирского ритейлера «Мария-Ра» могут переделать его в офис
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

ООО «Первый», принадлежащее семье основателя крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина, выкупило у компании «Галс-девелопмент» здание Доходного дома Третьяковых (6500 кв. м) на Кузнецком Мосту. Как следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», договор продажи был подписан 26 марта, а сама сделка закрылась 30 апреля. Представитель «Галс-девелопмента» данную информацию подтвердил. Глава и один из собственников «Первого» – Евгений Ракшин не стал комментировать запрос «Ведомостей».

Доходный дом Третьяковых был построен по заказу купцов Павла и Сергея Третьяковых в 1892 г. В части здания изначально располагались банк «Лионский кредит» и художественный магазин «Дациаро», который поставлял императорскому двору картины, гравюры, бумагу и принадлежности для художников. Позднее там находились Народный комиссариат юстиции и прокуратура РСФСР, а в последние годы – офис ВТБ. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. «Галс-девелопмент» изначально предполагал открыть там гостиницу или сдавать дом в аренду – под торговые помещения и офисы, однако в прошлом году выставил комплекс на продажу. Переговоры о его приобретении, в частности, вела девелоперская компания Hitech Development Алексея Самойлова, но эта сделка в итоге не состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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