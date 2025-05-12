«Галс-девелопмент» нашел покупателя на Дом Третьяковых на Кузнецком Мосту

«Галс-девелопмент» нашел покупателя на Дом Третьяковых на Кузнецком МостуВладельцы сибирского ритейлера «Мария-Ра» могут переделать его в офис
ООО «Первый», принадлежащее семье основателя крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина, выкупило у компании «Галс-девелопмент» здание Доходного дома Третьяковых (6500 кв. м) на Кузнецком Мосту. Как следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», договор продажи был подписан 26 марта, а сама сделка закрылась 30 апреля. Представитель «Галс-девелопмента» данную информацию подтвердил. Глава и один из собственников «Первого» – Евгений Ракшин не стал комментировать запрос «Ведомостей».
Доходный дом Третьяковых был построен по заказу купцов Павла и Сергея Третьяковых в 1892 г. В части здания изначально располагались банк «Лионский кредит» и художественный магазин «Дациаро», который поставлял императорскому двору картины, гравюры, бумагу и принадлежности для художников. Позднее там находились Народный комиссариат юстиции и прокуратура РСФСР, а в последние годы – офис ВТБ. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. «Галс-девелопмент» изначально предполагал открыть там гостиницу или сдавать дом в аренду – под торговые помещения и офисы, однако в прошлом году выставил комплекс на продажу. Переговоры о его приобретении, в частности, вела девелоперская компания Hitech Development Алексея Самойлова, но эта сделка в итоге не состоялась.