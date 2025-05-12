«Галс-девелопмент» нашел покупателя на Дом Третьяковых на Кузнецком Мосту

Доходный дом Третьяковых был построен по заказу купцов Павла и Сергея Третьяковых в 1892 г. В части здания изначально располагались банк «Лионский кредит» и художественный магазин «Дациаро», который поставлял императорскому двору картины, гравюры, бумагу и принадлежности для художников. Позднее там находились Народный комиссариат юстиции и прокуратура РСФСР, а в последние годы – офис ВТБ. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. «Галс-девелопмент» изначально предполагал открыть там гостиницу или сдавать дом в аренду – под торговые помещения и офисы, однако в прошлом году выставил комплекс на продажу. Переговоры о его приобретении, в частности, вела девелоперская компания Hitech Development Алексея Самойлова, но эта сделка в итоге не состоялась.