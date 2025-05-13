Сбербанк стал владельцем делового квартала «Новоспасский» на юге Москвы

«Новоспасский» – один из последних активов девелоперской группы ПСН (сейчас называется «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. До 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России, годом ранее она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. В разные годы ей принадлежали проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda, «I’m Тверская» и апарт-комплекса «Правда», офис «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда» и проч. Но в марте прошлого года она была признана банкротом. Сам «Новоспасский» был построен еще в 2003 г. Сейчас его основными арендаторами выступают компании BBDO Group, Softline, Главный радиочастотный центр и проч.