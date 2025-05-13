Сбербанк стал владельцем делового квартала «Новоспасский» на юге Москвы

Сбербанк стал владельцем делового квартала «Новоспасский» на юге МосквыАктив достался ему в счет долга группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка, братьями Ананьевыми
Александр Скворцов, конкурсный управляющий компании «Московская ситценабивная фабрика» (МСНФ), которой принадлежит деловой квартал «Новоспасский» (110 000 кв. м) на Дербеневской набережной, заключил 28 апреля со Сбербанком договор купли-продажи этого объекта. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Других деталей там нет. Скворцов от комментариев отказался. В Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Новоспасский» – один из последних активов девелоперской группы ПСН (сейчас называется «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. До 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России, годом ранее она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. В разные годы ей принадлежали проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda, «I’m Тверская» и апарт-комплекса «Правда», офис «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда» и проч. Но в марте прошлого года она была признана банкротом. Сам «Новоспасский» был построен еще в 2003 г. Сейчас его основными арендаторами выступают компании BBDO Group, Softline, Главный радиочастотный центр и проч.