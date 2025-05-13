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Сбербанк стал владельцем делового квартала «Новоспасский» на юге Москвы

Актив достался ему в счет долга группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка, братьями Ананьевыми
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Александр Скворцов, конкурсный управляющий компании «Московская ситценабивная фабрика» (МСНФ), которой принадлежит деловой квартал «Новоспасский» (110 000 кв. м) на Дербеневской набережной, заключил 28 апреля со Сбербанком договор купли-продажи этого объекта. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Других деталей там нет. Скворцов от комментариев отказался. В Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Новоспасский» – один из последних активов девелоперской группы ПСН (сейчас называется «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. До 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России, годом ранее она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. В разные годы ей принадлежали проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda, «I’m Тверская» и апарт-комплекса «Правда», офис «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда» и проч. Но в марте прошлого года она была признана банкротом. Сам «Новоспасский» был построен еще в 2003 г. Сейчас его основными арендаторами выступают компании BBDO Group, Softline, Главный радиочастотный центр и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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