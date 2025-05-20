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«Атлас девелопмент», похоже, продал свой единственный проект в Москве

Строительством жилого комплекса в Южном Тушине теперь будет заниматься краснодарский девелопер «Точно»
Екатерина Волкова
atlasflow.ru
atlasflow.ru

«Атлас девелопмент» продал проект жилого комплекса «Атлас флоу» (около 50 000 кв. м) на ул. Лодочной в Южном Тушине краснодарской группе «Точно». «Ведомостям» об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом также знает один из партнеров этих девелоперов и три консультанта, работавших с ними. Представитель «Атлас девелопмента» утверждает, что «Точно» выступит лишь стратегическим партнером проекта. В краснодарской компании от комментариев отказались. Однако ее владелец Николай Амосов 13 мая написал у себя в Telegram-канале о выходе застройщика в Москву. Там он сообщил, что «Атлас девелопмент» является лишь мастер-девелопером этого комплекса, который получил всю исходно-разрешительную документацию на него. Как правило, мастер-девелопер действительно занимается согласованием документов, после чего продает площадку другим игрокам: непосредственно в развитии проекта он не участвует, объясняют два консультанта. «Точно» уже переименовала данный проект. Как следует из его презентации («Ведомости» с ней ознакомились), теперь он называется U2, а не «Атлас флоу». Информация об «Атлас девелопменте» там отсутствует.

О том, что екатеринбургский девелопер начал искать покупателей на свою единственную площадку в Москве, стало известно в апреле этого года. Такое решение консультанты объясняли текущей экономической обстановкой, дорогим проектным финансированием и снижением спроса на жилье. Сейчас многие девелоперы вынуждены пересматривать финансовые модели и оптимизировать земельный банк, так как они не смогли разумно распорядиться своими силами и возможностями, объяснял руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Впрочем, сам «Атлас девелопмент» уверял, что он всего лишь хочет привлечь партнера для совместной реализации жилого комплекса в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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