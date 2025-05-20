«Атлас девелопмент», похоже, продал свой единственный проект в Москве

«Атлас девелопмент» продал проект жилого комплекса «Атлас флоу» (около 50 000 кв. м) на ул. Лодочной в Южном Тушине краснодарской группе «Точно». «Ведомостям» об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом также знает один из партнеров этих девелоперов и три консультанта, работавших с ними. Представитель «Атлас девелопмента» утверждает, что «Точно» выступит лишь стратегическим партнером проекта. В краснодарской компании от комментариев отказались. Однако ее владелец Николай Амосов 13 мая написал у себя в Telegram-канале о выходе застройщика в Москву. Там он сообщил, что «Атлас девелопмент» является лишь мастер-девелопером этого комплекса, который получил всю исходно-разрешительную документацию на него. Как правило, мастер-девелопер действительно занимается согласованием документов, после чего продает площадку другим игрокам: непосредственно в развитии проекта он не участвует, объясняют два консультанта. «Точно» уже переименовала данный проект. Как следует из его презентации («Ведомости» с ней ознакомились), теперь он называется U2, а не «Атлас флоу». Информация об «Атлас девелопменте» там отсутствует.