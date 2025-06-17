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«Бэсткон» и его партнер по ЖК «Время» урегулировали конфликт

Последний требовал с девелопера 4 млрд рублей, но в итоге получит в 2,5 раза меньше
Екатерина Волкова
«Бэсткон»
«Бэсткон»

Московский арбитраж утвердил мировое соглашение между девелопером «Бэст консалтинг» («Бэсткон») и фирмой «Голден глоб ошан холдинг». Это следует из решения суда, опубликованного на его сайте в начале июня. В самих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.

В феврале этого года «Голден глоб ошан холдинг» потребовал от «Бэсткона» компенсировать ему убытки в размере 4,31 млрд руб. за нарушения условий инвестиционного договора. Стороны еще в 2015 г. договорились о совместной реализации жилого комплекса (ЖК) «Время» рядом со ст. м. «Преображенская площадь». Истец передал девелоперу участок под строительство данного проекта и должен был получить от него 10 000 кв. м жилья, 1050 кв. м коммерческих помещений и 1033 машино-места. Но, как утверждал представитель «Голден глоб ошан холдинга» в суде, этого так и не произошло. В феврале столичный арбитраж в качестве обеспечения иска наложил арест на денежные средства «Бэсткона» на 4,31 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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