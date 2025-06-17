«Бэсткон» и его партнер по ЖК «Время» урегулировали конфликт

В феврале этого года «Голден глоб ошан холдинг» потребовал от «Бэсткона» компенсировать ему убытки в размере 4,31 млрд руб. за нарушения условий инвестиционного договора. Стороны еще в 2015 г. договорились о совместной реализации жилого комплекса (ЖК) «Время» рядом со ст. м. «Преображенская площадь». Истец передал девелоперу участок под строительство данного проекта и должен был получить от него 10 000 кв. м жилья, 1050 кв. м коммерческих помещений и 1033 машино-места. Но, как утверждал представитель «Голден глоб ошан холдинга» в суде, этого так и не произошло. В феврале столичный арбитраж в качестве обеспечения иска наложил арест на денежные средства «Бэсткона» на 4,31 млрд руб.