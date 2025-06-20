Dominanta, похоже, решила остаться на московском рынке недвижимости

Девелопер Dominanta отказался от продажи компании Coldy двух из четырех своих площадок в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами переговоров. Они напоминают, что изначально в сделку должны были войти проекты на 160 000 кв. м. Это будущий премиальный жилой комплекс HideOut в 3-м Сетуньском проезде, бизнес-центр Qoob рядом со ст. м. «Кунцевская», элитный дом в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов и дом на ул. Сафоновской. Однако теперь первые два объекта Dominanta решила достраивать сама, говорят собеседники «Ведомостей».