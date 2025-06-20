Dominanta, похоже, решила остаться на московском рынке недвижимости

Dominanta, похоже, решила остаться на московском рынке недвижимостиОна передумала продавать два крупных проекта девелоперу Coldy
Девелопер Dominanta отказался от продажи компании Coldy двух из четырех своих площадок в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами переговоров. Они напоминают, что изначально в сделку должны были войти проекты на 160 000 кв. м. Это будущий премиальный жилой комплекс HideOut в 3-м Сетуньском проезде, бизнес-центр Qoob рядом со ст. м. «Кунцевская», элитный дом в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов и дом на ул. Сафоновской. Однако теперь первые два объекта Dominanta решила достраивать сама, говорят собеседники «Ведомостей».
Представитель Coldy сообщил лишь, что «условия сделки в настоящее время обсуждаются». А вот владелец Dominanta Денис Бородако эту информацию подтвердил. По его словам, компания решила сохранить в своем портфеле эти объекты в связи с их «стратегической и репутационной важностью». Компания продолжит их строительство своими силами, говорит Бородако. Он также добавляет, что HideOut планируется сдать в эксплуатацию во II квартале 2028 г., а Qoob – в конце этого года.