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Dominanta, похоже, решила остаться на московском рынке недвижимости

Она передумала продавать два крупных проекта девелоперу Coldy
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер Dominanta отказался от продажи компании Coldy двух из четырех своих площадок в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами переговоров. Они напоминают, что изначально в сделку должны были войти проекты на 160 000 кв. м. Это будущий премиальный жилой комплекс HideOut в 3-м Сетуньском проезде, бизнес-центр Qoob рядом со ст. м. «Кунцевская», элитный дом в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов и дом на ул. Сафоновской. Однако теперь первые два объекта Dominanta решила достраивать сама, говорят собеседники «Ведомостей».

Представитель Coldy сообщил лишь, что «условия сделки в настоящее время обсуждаются». А вот владелец Dominanta Денис Бородако эту информацию подтвердил. По его словам, компания решила сохранить в своем портфеле эти объекты в связи с их «стратегической и репутационной важностью». Компания продолжит их строительство своими силами, говорит Бородако. Он также добавляет, что HideOut планируется сдать в эксплуатацию во II квартале 2028 г., а Qoob – в конце этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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