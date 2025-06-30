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Бывший топ-менеджер МИЦа построит еще один жилой комплекс в Подмосковье

Девелопер RS Group выкупил бывший проект «Инграда» на Новорижском шоссе
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания RS Group, созданная бывшим топ-менеджером МИЦа (с осени 2023 г. входит в ГК «Самолет») Дмитрием Усмановым и его партнером Андреем Федяевым, стала владельцем проекта жилого комплекса «Павлово 3» в Истринском районе Московской области. Это следует из информации, опубликованной на ее сайте. Представитель девелопера эту информацию подтвердил. По его словам, в сделку вошел участок на 6 га в д. Лобаново в районе Новорижского шоссе. Там планируется строительство малоэтажного жилого комплекса на 27 743 кв. м, он будет состоять из семи трехэтажных домов бизнес-класса. Сдать объект в эксплуатацию планируют весной 2027 г.

Изначально эту площадку развивала девелоперская компания «Открытые инвестиции», принадлежавшая миллиардеру Михаилу Прохорову. Она успела реализовать там две первые очереди проекта, состоящего из коттеджей, таунхаусов и многоквартирных малоэтажных домов, – «Павлово» и «Павлово 2». В конце 2016 г. «Открытые инвестиции» были проданы владельцу концерна «Россиум» Роману Авдееву, который включил эту компанию в группу «Инград». Последняя успела возвести на соседнем участке комплекс «Павловский квартал» (29 корпусов на 1356 квартир). «Павлово 3», в свою очередь, появится на незастроенной территории «Павловского квартала». В прошлом году «Россиум» продал «Инград» девелоперу Sminex. Его представитель уверяет, что компания не имеет отношения к этой сделке. Данная транзакция была закрыта еще до покупки «Инграда», но о ней официально не сообщали, уточнил представитель RS Group.

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