Бывший топ-менеджер МИЦа построит еще один жилой комплекс в Подмосковье

Изначально эту площадку развивала девелоперская компания «Открытые инвестиции», принадлежавшая миллиардеру Михаилу Прохорову. Она успела реализовать там две первые очереди проекта, состоящего из коттеджей, таунхаусов и многоквартирных малоэтажных домов, – «Павлово» и «Павлово 2». В конце 2016 г. «Открытые инвестиции» были проданы владельцу концерна «Россиум» Роману Авдееву, который включил эту компанию в группу «Инград». Последняя успела возвести на соседнем участке комплекс «Павловский квартал» (29 корпусов на 1356 квартир). «Павлово 3», в свою очередь, появится на незастроенной территории «Павловского квартала». В прошлом году «Россиум» продал «Инград» девелоперу Sminex. Его представитель уверяет, что компания не имеет отношения к этой сделке. Данная транзакция была закрыта еще до покупки «Инграда», но о ней официально не сообщали, уточнил представитель RS Group.