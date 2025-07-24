В Москве впервые за год выросла доля ипотечных сделок с новостройками

В Москве впервые за год выросла доля ипотечных сделок с новостройкамиЭто связано в том числе с сокращением программы рассрочек у девелоперов
Доля ипотечных сделок на рынке новостроек старой Москвы по итогам II квартала 2025 г. достигла 52,2% (6220 шт.), подсчитала компания «НДВ супермаркет недвижимости». По сравнению с январем – мартом этот показатель, по ее данным, увеличился на 5,7%. В последний раз квартальный рост (+9,5 п. п.) она фиксировала год назад – во II квартале 2024 г., т. е. еще до отмены массовой программы льготной ипотеки: 74,4% квартир в строящихся домах были куплены с привлечением кредитов. Тогда территориальное управление Росреестра зарегистрировало 13 646 договоров долевого участия в строительстве.
Увеличение доли ипотеки на первичном рынке Москвы подтверждают и другие эксперты. Директор по развитию бизнеса департаментов жилой недвижимости и земли Nikoliers Анна Мурмуридис уверяет, что в апреле – июне этого года до 50% сделок закрывалось с использованием кредитов. А это на 5 п. п. больше, чем было в I квартале. А вот аналитический центр М2 насчитал лишь 39% таких транзакций – правда, во всем городе, включая новую Москву. Впрочем, его представитель также говорит об увеличении показателя по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 4 п. п.