В Москве впервые за год выросла доля ипотечных сделок с новостройками

Увеличение доли ипотеки на первичном рынке Москвы подтверждают и другие эксперты. Директор по развитию бизнеса департаментов жилой недвижимости и земли Nikoliers Анна Мурмуридис уверяет, что в апреле – июне этого года до 50% сделок закрывалось с использованием кредитов. А это на 5 п. п. больше, чем было в I квартале. А вот аналитический центр М2 насчитал лишь 39% таких транзакций – правда, во всем городе, включая новую Москву. Впрочем, его представитель также говорит об увеличении показателя по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 4 п. п.