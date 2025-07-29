Подмосковный девелопер жилья G3 Group выходит на рынок складов

Подмосковный девелопер жилья G3 Group выходит на рынок складовОн построит комплекс для нужд компаний легкой промышленности в Химках
Девелопер G3 Group построит логистический комплекс формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности) в подмосковных Химках. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. По его словам, общая площадь проекта составит более 16 000 кв. м, а объем инвестиций – 1 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 г. О планах G3 Group по реализации логопарка в Химках также знают два консультанта, работавших с этой компанией.
Сам девелопер ранее не был замечен на рынке складской недвижимости. Он, как сказано на его сайте, специализируется в основном на строительстве жилья в Московской области. Среди его проектов – комплексы «G3 Театральный», «G3 Михалевич», «G3 Дом Берга» в Раменском, «G3 Орехово-Зуево» и проч. Решение о выходе в новый сегмент президент группы Олег Гулеватый объясняет высоким спросом на такие объекты.