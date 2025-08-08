Продажи новостроек в Московском регионе вернулись на уровень прошлого года

В годовой динамике объемы реализации новостроек в метрах в старой Москве и Подмосковье практически сравнялись с показателями июля прошлого года, отмечает руководитель направления аналитики Est-a-Tet Светлана Комиссарова. Снижение, по ее словам, составило всего 0,9 и 1,6% соответственно. Число сделок в Московской области упало еще меньше – на 0,3%, уверяет Чегодаева. А в столице этот показатель даже вырос на 1%. И такое, как утверждает эксперт, происходит впервые с февраля 2025 г. Комиссарова подчеркивает, что в старой Москве спрос в июле был сопоставим с аналогичным месяцем «спокойного» 2019 года. Это, по ее мнению, позволяет говорить о постепенном восстановлении ситуации на первичном рынке региона. Правда, новая Москва пока отстает по количеству проданных метров, отмечает Комиссарова. В июле там было продано на 21,5% меньше жилья, чем годом ранее. Эксперты объясняют это тем, что в этом месте, как правило, строят массовое жилье, а продажи в этом сегменте сильно просели из-за роста ипотечных ставок.