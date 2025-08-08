Продажи новостроек в Московском регионе вернулись на уровень прошлого года

Продажи новостроек в Московском регионе вернулись на уровень прошлого годаЭтому способствовали снижение ставок по вкладам у банков и скидки от застройщиков
Застройщики Московского региона в июле продали в общей сложности 478 300 кв. м жилья в новостройках, подсчитала компания Est-a-Tet. По ее данным, это примерно на 25% больше, чем было месяцем ранее. Сильнее всего спрос вырос в новой Москве: там общий объем реализации увеличился на 27,1% до 88 400 кв. м. В компании «НДВ супермаркет недвижимости» это подтверждают, но там говорят о +25,6% по числу сделок (до 1933 шт.). В границах старой Москвы девелоперы в июле нашли покупателей на 237 000 кв. м жилья, указывает Est-a-Tet. Прирост за месяц, как отмечает ее представитель, составил 19,8%. В Подмосковье продажи увеличились на 17,6% до 152 900 кв. м. Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева утверждает, что в столице за этот же период была заключена 4601 сделка (+18,2%), а в Московской области – 3484 шт. (+21%). В целом в Московском регионе Росреестр в июле зарегистрировал 10 018 договоров, что на 20,5% превышает июньские итоги.
В годовой динамике объемы реализации новостроек в метрах в старой Москве и Подмосковье практически сравнялись с показателями июля прошлого года, отмечает руководитель направления аналитики Est-a-Tet Светлана Комиссарова. Снижение, по ее словам, составило всего 0,9 и 1,6% соответственно. Число сделок в Московской области упало еще меньше – на 0,3%, уверяет Чегодаева. А в столице этот показатель даже вырос на 1%. И такое, как утверждает эксперт, происходит впервые с февраля 2025 г. Комиссарова подчеркивает, что в старой Москве спрос в июле был сопоставим с аналогичным месяцем «спокойного» 2019 года. Это, по ее мнению, позволяет говорить о постепенном восстановлении ситуации на первичном рынке региона. Правда, новая Москва пока отстает по количеству проданных метров, отмечает Комиссарова. В июле там было продано на 21,5% меньше жилья, чем годом ранее. Эксперты объясняют это тем, что в этом месте, как правило, строят массовое жилье, а продажи в этом сегменте сильно просели из-за роста ипотечных ставок.