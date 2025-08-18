Газета
Главная / Недвижимость /

Ремонт московских офисов за год подорожал на 20%

Несмотря на дефицит, помещения без отделки практически не пользуются спросом
Мария Асиновская
Ключевую роль в формировании цены отделки играют инженерные системы
Ключевую роль в формировании цены отделки играют инженерные системы / Алексей Орлов / Ведомости

Стоимость базовой отделки офисов классов А и В в Москве в настоящее время составляет 130 000–150 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС, подсчитала консалтинговая компания Ricci. По ее данным, ремонт более высокого уровня обойдется уже в 200 000 руб., а в некоторых случаях и в 250 000 руб. за квадрат. За последний год цены на этот вид работ выросли на 20%, говорит представитель Ricci. Он уточняет, что только за последние шесть месяцев затраты на отделку увеличились в среднем на 10–12%. В целом стоимость отделки сейчас эквивалентна 3–5 годам арендных платежей за помещение, утверждает собеседник «Ведомостей».

Ремонт офисов действительно заметно подорожал за последний год, подтверждают другие участники рынка. По информации руководителя департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership (CMWP) Павла Якимчука, затраты на него увеличились на 15%. Правда, по его словам, в последние несколько месяцев темпы роста цен замедлились и не сильно превышают инфляцию. Сейчас базовая отделка обойдется в 105 161 руб. за 1 кв. м без учета НДС, работы среднего уровня – в 149 343 руб., а высокого – в 247 181 руб.

