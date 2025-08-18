Ремонт московских офисов за год подорожал на 20%

Стоимость базовой отделки офисов классов А и В в Москве в настоящее время составляет 130 000–150 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС, подсчитала консалтинговая компания Ricci. По ее данным, ремонт более высокого уровня обойдется уже в 200 000 руб., а в некоторых случаях и в 250 000 руб. за квадрат. За последний год цены на этот вид работ выросли на 20%, говорит представитель Ricci. Он уточняет, что только за последние шесть месяцев затраты на отделку увеличились в среднем на 10–12%. В целом стоимость отделки сейчас эквивалентна 3–5 годам арендных платежей за помещение, утверждает собеседник «Ведомостей».