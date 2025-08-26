«Уралхим» может открыть представительский офис рядом с мэрией Москвы

Сам особняк является жилым флигелем усадьбы Сумарокова – Голицына, построенной в 1740 г. Ее первым владельцем был известный писатель и драматург Андрей Сумароков. В 1770 г. его выкупил государственный деятель Павел Голицын. Во времена его владения в усадьбе проходили балы, концерты и литературные вечера. В самом флигеле в середине XIX в. жили хирург Федор Иноземцев и физиолог Иван Сеченов. Судя по всему, до 2020 г. там размещался Дом моды Валентина Юдашкина (умер в 2023 г.). Сейчас его дочери Галине принадлежит соседнее главное здание усадьбы, где размещается ресторан «Yudashkin сад». Оба здания являются объектами культурного наследия. В Доме моды на запрос не ответили.