«Уралхим» может открыть представительский офис рядом с мэрией Москвы

«Уралхим» может открыть представительский офис рядом с мэрией МосквыСтруктура холдинга реконструирует исторический особняк возле здания Дома моды Юдашкина
Принадлежащая «Уралхиму» компания «Вознесенский» разрабатывает проект реставрации под современное использование здания в Вознесенском переулке в центре Москвы. Это следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте столичной мэрии. По этому адресу расположен исторический особняк общей площадью около 400 кв. м, построенный в XIX в. Согласно выписке из Росреестра, строение и земля под ним перешли в собственность «Вознесенского» еще в 2023 г., но ранее об этом не сообщалось. Представитель «Уралхима» на запрос «Ведомостей» не ответил.
Сам особняк является жилым флигелем усадьбы Сумарокова – Голицына, построенной в 1740 г. Ее первым владельцем был известный писатель и драматург Андрей Сумароков. В 1770 г. его выкупил государственный деятель Павел Голицын. Во времена его владения в усадьбе проходили балы, концерты и литературные вечера. В самом флигеле в середине XIX в. жили хирург Федор Иноземцев и физиолог Иван Сеченов. Судя по всему, до 2020 г. там размещался Дом моды Валентина Юдашкина (умер в 2023 г.). Сейчас его дочери Галине принадлежит соседнее главное здание усадьбы, где размещается ресторан «Yudashkin сад». Оба здания являются объектами культурного наследия. В Доме моды на запрос не ответили.