Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Одна из крупнейших сделок на рынке офисов этого года, похоже, не состоится

НТК и Central Properties могут отказаться от покупки у девелопера Forma центра Frame у Белорусского вокзала
Екатерина Волкова
Проект бизнес-центра Frame Workplace
Проект бизнес-центра Frame Workplace / «ФОРМА»

Переговоры между входящим в ГК ПИК девелопером Forma и компаниями НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина и Central Properties о покупке последними строящегося бизнес-центра Frame Workplace (69 700 кв. м) у Белорусского вокзала заморожены. Об этом рассказали три консультанта, работавших с участниками планировавшейся сделки. Эту информацию подтверждает и топ-менеджер инвестиционной группы, рассматривавший приобретение этого объекта. НТК и Central Properties после закрытия транзакции планировали сдать площади в данном офисе Т-банку, но договориться с ним в итоге не удалось, объясняют собеседники «Ведомостей». А без арендатора, по их словам, Frame Workplace им не интересен. Один из консультантов, правда, уточняет, что компании еще могут вернуться к обсуждению договора, но пока «все поставлено на паузу».

Кроме того, на Frame Workplace сейчас появились и другие претенденты, которые могут воспользоваться ситуацией и успеть договориться о приобретении этого комплекса раньше, утверждают два источника, близких к участникам переговоров. Один из них – связанная с «Трансмашхолдингом» инвесткомпания Arrow Capital в партнерстве со структурой Сбербанка. Источник, близкий к первой, эту информацию ранее подтверждал. Представители Т-банка и НТК на запросы «Ведомостей» не ответили. В Forma и Central Properties от комментариев отказались.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте