Одна из крупнейших сделок на рынке офисов этого года, похоже, не состоится

Переговоры между входящим в ГК ПИК девелопером Forma и компаниями НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина и Central Properties о покупке последними строящегося бизнес-центра Frame Workplace (69 700 кв. м) у Белорусского вокзала заморожены. Об этом рассказали три консультанта, работавших с участниками планировавшейся сделки. Эту информацию подтверждает и топ-менеджер инвестиционной группы, рассматривавший приобретение этого объекта. НТК и Central Properties после закрытия транзакции планировали сдать площади в данном офисе Т-банку, но договориться с ним в итоге не удалось, объясняют собеседники «Ведомостей». А без арендатора, по их словам, Frame Workplace им не интересен. Один из консультантов, правда, уточняет, что компании еще могут вернуться к обсуждению договора, но пока «все поставлено на паузу».