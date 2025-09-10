Продажи новостроек в Московском регионе практически перестали расти

Продажи новостроек в Московском регионе практически перестали растиЭффект от снижения ключевой ставки уже не работает нигде, кроме старой Москвы
В августе в Московском регионе было продано 10 024 квартиры в новостройках. Об этом сообщает компания «НДВ супермаркет недвижимости». По ее данным, примерно столько сделок было месяцем ранее: их число увеличилось лишь на 0,3%. В июле же спрос увеличился на 25,6% к июню, напоминает представитель агентства. Таким образом, на рынке первичной недвижимости Московского региона началась стагнация, констатируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. В «Метриуме» утверждают, что продажи за последний месяц даже сократились на 1,9% до 10 218 лотов. Еще сильнее они упали в метрах – на 4% до 470 800 кв. м. В августе покупатели выбирали более компактные квартиры, объясняет ее управляющий директор Руслан Сырцов. По его данным, средняя площадь проданных в этом месяце квартир составила 46,07 кв. м, это на 2,2% меньше, чем было в июле.
Впрочем, как утверждают обе компании, число транзакций в Москве в августе, наоборот, выросло примерно на 5% по отношению к предыдущему месяцу – до 4841 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве, по подсчетам «НДВ супермаркет недвижимости», и до 4900, по словам представителя «Метриума». Но общий объем поглощения, по информации последней, уменьшился на 3% до 240 300 кв. м. Увеличение числа сделок в старой Москве эксперты объясняют снижением ключевой ставки. В частности, об этом говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. По ее словам, несмотря на то что ипотека все равно остается дорогой, потенциальные покупатели начинают выходить на рынок в надежде на изменение ставок. Активность граждан с одобренными ипотечными кредитами в старой Москве действительно выросла, подтверждает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. По ее словам, количество сделок с привлечением кредитов в августе увеличилось на 8,9% до 2847, а доля ипотеки в общем объеме спроса выросла на 2,1 п. п. до 58,8%.
Сказывается и сокращение доходности банковских вкладов, продолжает Боева. На этом фоне граждане начали перераспределять активы и вкладываться в недвижимость, добавляет генеральный директор компании Ikon Development Иван Виноградов. А генеральный директор компании «Главстрой-недвижимость» Алексей Гусев утверждает, что участники рынка ждут дальнейшего снижения ставки в сентябре. Это, по его словам, простимулирует продажи жилья.
При этом за МКАД эффект от снижения ключевой ставки практически исчерпан, отмечают эксперты. В новой Москве продажи в августе сократились и в сделках, и в метрах – на 10,4% до 1731 ДДУ, по данным «НДВ супермаркет недвижимости, и на 7% до 1824 ДДУ, по подсчетам «Метриума». Представитель последнего уточняет, что за последний месяц в этом регионе на первичном рынке было реализовано 80 300 кв. м жилья, что на 10% меньше, чем было в июле. В Подмосковье же активность покупателей за месяц практически не изменилась. В «НДВ супермаркет недвижимости» насчитали в августе там 3452 ДДУ, «Метриум» – 3494. Число купленных метров при этом, по подсчетам последнего, сократилось на 2% до 150 200 кв. м. Количество кредитных договоров тоже упало: на 10,4% в новой Москве и 2,7% в области, по данным «НДВ супермаркет недвижимости».
Новая Москва и Подмосковье после отмены льготной ипотеки под 8% чувствуют себя хуже, отмечают эксперты. Проекты в старых границах столицы, по их словам, менее зависимы от уровня ставок и более привлекательны для инвесторов. При этом качество жизни в новой Москве и Подмосковье существенно не отличается, а квадратный метр на первичном рынке Московской области в среднем стоит на 30% дешевле, говорит основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. По данным BnMAP.pro, в новой Москве жилье в среднем стоит 275 700 руб. за «квадрат», в Подмосковье – 198 100 руб. Поэтому, по словам Гутнова, клиенты с ограниченным бюджетом, для которых не принципиальна столичная прописка, часто выбирают квартиры именно в последнем регионе.
При этом покупатели новой Москвы более чувствительны к маркетинговой политике застройщиков, добавляет Чегодаева. По ее словам, они активно реагируют на программы по рассрочке, скидочные акции, завершение таких предложений и, соответственно, рост цен привели к снижению спроса.
В годовом же выражении число сделок на рынке Московского региона в августе выросло на 35,9%, по данным «НДВ супермаркет недвижимости». Это, как утверждает представитель компании, связано с низкой базой прошлого года: в июле 2024 г завершилась программа льготной ипотеки и спрос резко упал.