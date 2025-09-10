Продажи новостроек в Московском регионе практически перестали расти

При этом за МКАД эффект от снижения ключевой ставки практически исчерпан, отмечают эксперты. В новой Москве продажи в августе сократились и в сделках, и в метрах – на 10,4% до 1731 ДДУ, по данным «НДВ супермаркет недвижимости, и на 7% до 1824 ДДУ, по подсчетам «Метриума». Представитель последнего уточняет, что за последний месяц в этом регионе на первичном рынке было реализовано 80 300 кв. м жилья, что на 10% меньше, чем было в июле. В Подмосковье же активность покупателей за месяц практически не изменилась. В «НДВ супермаркет недвижимости» насчитали в августе там 3452 ДДУ, «Метриум» – 3494. Число купленных метров при этом, по подсчетам последнего, сократилось на 2% до 150 200 кв. м. Количество кредитных договоров тоже упало: на 10,4% в новой Москве и 2,7% в области, по данным «НДВ супермаркет недвижимости».