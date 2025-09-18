Ozon и Wildberries арендовали у партнера MR Group склад рядом с Домодедовом

Онлайн-ритейлер Ozon арендовал у RBNA склад на 40 600 кв. м на территории логистического комплекса «Парк М-4» в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель девелопера. По его словам, маркетплейс планирует использовать эти площади под сортировочный центр. Директор по логистике Ozon Алла Кулижникова информацию о сделке подтвердила, уточнив, что дополнительные помещения понадобились компании в связи с ростом количества клиентов. Она напоминает, что по итогам II квартала число покупателей у Ozon превысило 60,5 млн, а число активных продавцов достигло 600 000 человек. Условия транзакции стороны не разглашают, но их представители утверждают, что договор между ними подписан на длительный срок.