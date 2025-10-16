Ozon запускает два новых склада на юге России

Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в Адыгее и Ростове-на-Дону на конец III квартала 2025 г. достигли 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), говорит директор в департаменте по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Но партнер NF Group Константин Фомиченко уточняет, что сделки по данным фулфилмент-центрам были заключены в середине 2024 г. Тогда ставки находилось на уровне 9000–10 000 руб. за 1 кв. м в год.