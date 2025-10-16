Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Ozon запускает два новых склада на юге России

Инвестиции в них составят почти 7,5 млрд рублей
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon запускает два новых фулфилмент-центра – в Ростовской области и Адыгее, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. По его словам, их общая площадь на данном этапе составит 80 000 кв. м, но после достройки дополнительных очередей их размер достигнет 200 000 кв. м, что позволит хранить там свыше 60 млн единиц товара. Инвестиции в техническое обеспечение двух объектов превышают 7,4 млрд руб., уточнили в Ozon. Из них 4,6 млрд руб. приходится на склад в Ростовской области, а 2,8 млрд руб. – на объект в Адыгее.

Запуск логистических объектов компания объясняет растущим спросом на ее услуги в Южном федеральном округе. Во II квартале этого года число заказов в Ростовской области увеличилось в 2,3 раза год к году, в Адыгее – в 1,6 раза, а в Краснодарском крае – в 1,4 раза, говорит директор по логистике Ozon Алла Кулижникова.

Фулфилмент-центр в Ростове-на-Дону по заказу маркетплейса построила NK Group (бывшая PNK Group. – Прим. «Ведомостей»), в Адыгее – ООО «Ромекс-Кубань». В первой компании отказались от комментариев, вторая на запрос не ответила.

Условий договора с застройщиками Ozon не раскрывает.

Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в Адыгее и Ростове-на-Дону на конец III квартала 2025 г. достигли 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), говорит директор в департаменте по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Но партнер NF Group Константин Фомиченко уточняет, что сделки по данным фулфилмент-центрам были заключены в середине 2024 г. Тогда ставки находилось на уровне 9000–10 000 руб. за 1 кв. м в год.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте