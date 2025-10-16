Ozon запускает два новых склада на юге России

Ozon запускает два новых склада на юге РоссииИнвестиции в них составят почти 7,5 млрд рублей
Ozon запускает два новых фулфилмент-центра – в Ростовской области и Адыгее, сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса. По его словам, их общая площадь на данном этапе составит 80 000 кв. м, но после достройки дополнительных очередей их размер достигнет 200 000 кв. м, что позволит хранить там свыше 60 млн единиц товара. Инвестиции в техническое обеспечение двух объектов превышают 7,4 млрд руб., уточнили в Ozon. Из них 4,6 млрд руб. приходится на склад в Ростовской области, а 2,8 млрд руб. – на объект в Адыгее.
Запуск логистических объектов компания объясняет растущим спросом на ее услуги в Южном федеральном округе. Во II квартале этого года число заказов в Ростовской области увеличилось в 2,3 раза год к году, в Адыгее – в 1,6 раза, а в Краснодарском крае – в 1,4 раза, говорит директор по логистике Ozon Алла Кулижникова.
Фулфилмент-центр в Ростове-на-Дону по заказу маркетплейса построила NK Group (бывшая PNK Group. – Прим. «Ведомостей»), в Адыгее – ООО «Ромекс-Кубань». В первой компании отказались от комментариев, вторая на запрос не ответила.
Условий договора с застройщиками Ozon не раскрывает.
Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в Адыгее и Ростове-на-Дону на конец III квартала 2025 г. достигли 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), говорит директор в департаменте по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Но партнер NF Group Константин Фомиченко уточняет, что сделки по данным фулфилмент-центрам были заключены в середине 2024 г. Тогда ставки находилось на уровне 9000–10 000 руб. за 1 кв. м в год.