Спрос на склады в России за год сократился в 1,7 раза

За девять месяцев 2025 г. в России было куплено и арендовано 2,3 млн кв. м складской недвижимости. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Таким образом, по ее данным, спрос на площади в логопарках класса А и В сократился на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и на 45% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г. В NF Group считают, что объемы поглощения снизились еще сильнее: на 55 и 60% до 1,93 млн кв. м (без учета объектов light industrial, используемых для нужд легкой промышленности. – «Ведомости»). Впрочем, показатели трех кварталов этого года все еще опережают итоги такого же периода 2022 г. По информации Nikoliers – на 52%, NF Group – на 25%.