Продажи готовых квартир в Москве достигли годового рекорда

Территориальное управление Росреестра, как следует из его сообщения, в октябре зарегистрировало в Москве 13 977 сделок на вторичном рынке жилья. Это, по данным ведомства, самый высокий показатель в этом году: предыдущий пик был достигнут в марте (12 355 договоров). Он также на 16,6% превышает итоги сентября и на 2,6% – октября 2024 г. Активность на рынке готового жилья растет второй месяц подряд. В сентябре, как отмечал Росреестр, продажи прибавили 12,6% к августу и 5,2% год к году. Однако по итогам 10 месяцев они на 3% отстают от аналогичного периода 2024 г. – 111 895 переходов прав на квартиры против 115 335.