Продажи готовых квартир в Москве достигли годового рекорда

Продажи готовых квартир в Москве достигли годового рекордаПокупатели спешат приобрести жилье, опасаясь роста цен
Территориальное управление Росреестра, как следует из его сообщения, в октябре зарегистрировало в Москве 13 977 сделок на вторичном рынке жилья. Это, по данным ведомства, самый высокий показатель в этом году: предыдущий пик был достигнут в марте (12 355 договоров). Он также на 16,6% превышает итоги сентября и на 2,6% – октября 2024 г. Активность на рынке готового жилья растет второй месяц подряд. В сентябре, как отмечал Росреестр, продажи прибавили 12,6% к августу и 5,2% год к году. Однако по итогам 10 месяцев они на 3% отстают от аналогичного периода 2024 г. – 111 895 переходов прав на квартиры против 115 335.
Спрос на жилье этой осенью подогревает постепенное снижение ключевой ставки, уверен руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников. С начала лета она упала с 21 до 16,5%. В результате предложение по ипотеке на вторичном рынке в ведущих банках, по статистике Дом.РФ, сократилось с 26,7% в июне до 21,2% в октябре. На этом фоне количество заявок на покупку готовой недвижимости с помощью кредитов, оформленных через платформу Tymy, в сентябре выросло на 20,34% по сравнению с августом, говорит Перевозников. В октябре, по его словам, их число увеличилось на 8,36%.
Тенденцию подтверждает и директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома. По его данным, доля ипотеки в продажах готового жилья в октябре достигла 19,2% против 16% месяцем ранее. Впрочем, это все еще меньше, чем было в предыдущие годы: в октябре 2024 г. она составляла 21%, а в октябре 2023 г. – 34%. Ипотека пока остается малодоступной для подавляющего большинства покупателей, отмечают эксперты. Но спрос на жилье, по их словам, стимулирует не только снижение ставок.
По наблюдениям Шломы, серьезный вклад в итоги октября внесли так называемые летние квартирные туристы – клиенты агентства, которые смотрели, но не покупали жилье. Больше всего их интересовали лоты бизнес-класса стоимостью 30–50 млн руб. И сейчас на рынок пришло много желающих приобрести квартиры именно в такой ценовой категории, рассказывает эксперт. Благодаря этому «Инком-недвижимость» в октябре заключила на 15% больше сделок, чем годом ранее. Люди решили не ждать более серьезного снижения доходности вкладов, так как понимают, что в условиях уменьшения ипотечных ставок и роста спроса жилье будет дорожать, поясняет эксперт.
Кроме того, вторичку поддерживает и переток спроса с рынка новостроек, считает генеральный директор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев. По его словам, если до сокращения льготных ипотечных программ 76% покупателей жилья рассматривали строящиеся дома, то сейчас их доля снизилась до 32%. Дело в том, что готовые квартиры дешевле. По данным «Циана», средняя стоимость первичного метра в старой Москве в октябре составила 521 400 руб. без учета элитных объектов, а на вторичном рынке «квадрат», по оценкам irn.ru, стоит только 281 640 руб.
Дефицит качественного предложения также разгоняет спрос на ликвидные лоты, продолжает Шавнев. Свою роль здесь, по его словам, сыграла и сезонность. Осень – пиковый период для рынка недвижимости: покупатели стараются выйти на сделки до новогодних праздников, напоминает эксперт. При этом реальный рост продаж на рынке вторичного жилья может быть не таким выраженным, как может показаться исходя из цифр Росреестра, считает директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.
Он напоминает, что ведомство учитывает все сделки с объектами по договорам купли-продажи, в том числе с квартирами в недавно сданных домах, которые продают застройщики. То есть в данном случае речь идет скорее о первичном рынке. Эксперт добавляет, что доля таких лотов достаточно велика и продолжает расти.