Совкомбанк, похоже, нашел место под новую штаб-квартиру

Совкомбанк, похоже, нашел место под новую штаб-квартируФинансовая организация приобрела участок для строительства офиса в Лужниках
Совкомбанк стал владельцем ООО «Специализированный застройщик «Траст капитал – 1», которому принадлежат права на участок рядом с Дворцом спорта «Лужники» в Хамовниках. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще 15 октября. Продавцом площадки там указан закрытый паевой инвестиционный фонд «Формула энергии» под управлением ООО «Кинетик капитал». Его пайщики не раскрываются. Представитель Совкомбанка от комментариев отказался.
На самой площадке мэрия Москвы одобрила строительство административно-делового центра на 44 333 кв. м. Изначально этим проектом должен был заниматься бывший советник президента «Лукойла» и вице-президента нефтяной компании «Славнефть» Искендер Халилов в партнерстве с девелопером Uniq Development (создан бывшими топ-менеджерами турецкой Ant Development Гювеном Дюндаром и Муратом Вуралом), но в этом году они продали эту территорию ЗПИФ «Формула энергии».