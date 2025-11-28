Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Совкомбанк, похоже, нашел место под новую штаб-квартиру

Финансовая организация приобрела участок для строительства офиса в Лужниках
Владислава Яровикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совкомбанк стал владельцем ООО «Специализированный застройщик «Траст капитал – 1», которому принадлежат права на участок рядом с Дворцом спорта «Лужники» в Хамовниках. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще 15 октября. Продавцом площадки там указан закрытый паевой инвестиционный фонд «Формула энергии» под управлением ООО «Кинетик капитал». Его пайщики не раскрываются. Представитель Совкомбанка от комментариев отказался.

На самой площадке мэрия Москвы одобрила строительство административно-делового центра на 44 333 кв. м. Изначально этим проектом должен был заниматься бывший советник президента «Лукойла» и вице-президента нефтяной компании «Славнефть» Искендер Халилов в партнерстве с девелопером Uniq Development (создан бывшими топ-менеджерами турецкой Ant Development Гювеном Дюндаром и Муратом Вуралом), но в этом году они продали эту территорию ЗПИФ «Формула энергии».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её