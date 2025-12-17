Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Бывший топ-менеджер «Лукойла» может выкупить здание штаб-квартиры ФСК в Сити

Его партнером по этой сделке станет структура Сбербанка
Владислава Яровикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Новая технологическая компания (НТК), созданная бывшим топ-менеджером «Лукойла» Валерием Субботиным, договаривается с девелоперской группой ФСК о приобретении у нее бизнес-центра Sidney City, который возводится на территории одноименного жилого квартала на ул. Шеногина в «Большом сити». Об этом рассказали три консультанта, работавших с этими компаниями. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из них. Сама сделка пока не закрыта, но она находится в довольно высокой стадии, уверяют собеседники «Ведомостей». Запрос в НТК остался без ответа. Представитель ФСК от комментариев отказался.

Партнером НТК по этой сделке выступает Сбербанк, утверждают три консультанта. Там на запрос также не ответили. Но, по данным «СПАРК-Интерфакса», связанное с НТК АО «Урбан трейд» в октябре этого года учредило компанию «Офис 3». 12 декабря она переуступила 50% в этой организации «Сбербанк инвестициям».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте