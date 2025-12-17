Бывший топ-менеджер «Лукойла» может выкупить здание штаб-квартиры ФСК в Сити

Новая технологическая компания (НТК), созданная бывшим топ-менеджером «Лукойла» Валерием Субботиным, договаривается с девелоперской группой ФСК о приобретении у нее бизнес-центра Sidney City, который возводится на территории одноименного жилого квартала на ул. Шеногина в «Большом сити». Об этом рассказали три консультанта, работавших с этими компаниями. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из них. Сама сделка пока не закрыта, но она находится в довольно высокой стадии, уверяют собеседники «Ведомостей». Запрос в НТК остался без ответа. Представитель ФСК от комментариев отказался.