Созданная «Сбером» и владельцем Azimut Hotels компания продала еще один актив

«Авиатор» – не первый актив, от которого избавилась «КР плюс» (и Клячин лично) за последнее время. Так, бизнес-центр «Домино» (около 6500 кв. м) на Пятницкой улице перешел закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Церера» под управлением структуры Газпромбанка, а офис «Салют» на 9000 кв. м на Сущевской улице – связанному с «Альфа капиталом» ЗПИФ «Союз-инвест». Девелопер Sminex выкупил у компании проект элитного жилого комплекса рядом с деловым кварталом «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе, а фирма «Управление активами», связанная с бывшим партнером Ксении Шойгу Кириллом Демченко, бизнес-центр «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе. Еще один ее актив – проект клубного дома «Мюр и Мерилиз» рядом с деловым кварталом «Рассвет» в Столярном переулке на Пресне – достался October Group.