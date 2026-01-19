Созданная «Сбером» и владельцем Azimut Hotels компания продала еще один актив

Созданная «Сбером» и владельцем Azimut Hotels компания продала еще один активСтроительством МФК на территории бизнес-центра «Авиатор» на Ленинградском проспекте займется Upside Development
Входящий в Upside Development специализированный застройщик «Дегунинская 5А» получил права на участок в 0,84 га на Ленинградском проспекте, вл. 37/3. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта 15 января. На самой площадке сейчас находится бизнес-центр «Авиатор» площадью 10 000 кв. м, принадлежащий копании «КР плюс» (создана владельцем Azimut Hotels Александром Клячиным и структурой Сбербанка). По данным юридической компании Consul Group, этот актив также стал частью транзакции с Upside Development. Представитель последней факт приобретения данной площадки подтвердил. Запросы в Сбербанк и представителю Клячина остались без ответа.
Рыночную стоимость объекта старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership (CMWP) Антон Калистратов оценивает в 2,5–2,7 млрд руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев считает, что покупатель мог заплатить за него больше – примерно 5 млрд руб. На самой территории девелоперская компания KR Properties (принадлежала Клячину) несколько лет назад хотела построить многофункциональный комплекс Fly Tower на 51 700 кв. м, включающий в себя офисы и премиальные апартаменты. Теперь же, как следует из слов представителя Upside Development, это будет просто бизнес-центр класса А. Инвестиции в этот проект он оценивает в 16,5 млрд руб.
«Авиатор» – не первый актив, от которого избавилась «КР плюс» (и Клячин лично) за последнее время. Так, бизнес-центр «Домино» (около 6500 кв. м) на Пятницкой улице перешел закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Церера» под управлением структуры Газпромбанка, а офис «Салют» на 9000 кв. м на Сущевской улице – связанному с «Альфа капиталом» ЗПИФ «Союз-инвест». Девелопер Sminex выкупил у компании проект элитного жилого комплекса рядом с деловым кварталом «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе, а фирма «Управление активами», связанная с бывшим партнером Ксении Шойгу Кириллом Демченко, бизнес-центр «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе. Еще один ее актив – проект клубного дома «Мюр и Мерилиз» рядом с деловым кварталом «Рассвет» в Столярном переулке на Пресне – достался October Group.
«КР плюсу» нужны средства для снижения кредитной нагрузки перед Сбербанком, говорили ранее консультанты. Еще в 2023 г. Замоскворецкий районный суд арестовал большую часть активов Клячина в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был также бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин) уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма претензий составляла 192,1 млрд руб. Позже суд взыскал с Клячина его объекты в доход государства. И лишь в 2025 г. он в партнерстве со «Сбером» выкупил их обратно.
Upside Development была основана в 2011 г. Ранее она называлась «СМУ-6 инвестиции», но несколько лет назад провела ребрендинг. Общий портфель проектов девелопера составляет 1,5 млн кв. м, говорится на его сайте. Среди его проектов – премиальный жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде и офисный комплекс «Upside Кунцево» рядом со ст. м. «Молодежная». В конце прошлого года структура компании выкупила у ГК «Самолет» права на 2,94 га на Мосфильмовской улице, где можно по программе Комплексного развития территорий построить 106 706 кв. м недвижимости, из которых 98 860 кв. м – жилье. Владелец Upside Development – бизнесмен Алексей Перлин.
Новый коммерческий проект на первой линии Ленинградского проспекта и внутри сложившегося делового района будет востребован у покупателей и арендаторов офисов, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. Заместитель коммерческого директора Business Club Степан Зайцев говорит, что именно расположение будущего комплекса и хорошая транспортная ситуация в локации являются основными конкурентными преимуществами данного объекта.
Такого же мнения придерживается и Калистратов. По его словам, участок находится в престижном месте с высокой концентрацией бизнес-центров класса А, что создает отличные предпосылки для строительства нового офиса. С этим согласен и заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.
К дополнительным плюсам площадки Калистратов относит близость Третьего транспортного кольца и Северо-Западной хорды, а также пешую доступность станций метро «Петровский парк» и «Динамо». В качестве дополнительного фактора Калистратов указывает на удобную логистическую связку с Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево», что исторически было значимым для многих международных и крупных российских компаний.