Ввод торговых центров в Москве достиг четырехлетнего рекорда

Ввод торговых центров в Москве достиг четырехлетнего рекордаВысокие показатели связаны в основном с переносом сроков сдачи таких комплексов
В Москве в 2025 г. было введено 15 торговых центров (ТЦ) суммарной площадью 197 900 кв. м. Об этом сообщает консалтинговая компания NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель с 2021 г., когда было построено 395 500 кв. м площадей. Для сравнения: в позапрошлом году завершили объекты на 101 400 кв. м. Таким образом, по словам представителя NF Group, общий объем рынка торговой недвижимости столицы достиг 15,1 млн кв. м (из них 7,8 млн кв. м – арендопригодная площадь).
Похожие подсчеты и у других консультантов. По данным CORE.XP, в 2025 г. в Москве сдали 13 ТЦ на 190 200 кв. м против восьми объектов на 96 000 кв. м в предыдущем году. IBC Real Estate сообщает о вводе 17 комплексов (+113% год к году) общей арендопригодной площадью 200 000 кв. м (+104%).