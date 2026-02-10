Ввод торговых центров в Москве достиг четырехлетнего рекорда

В Москве в 2025 г. было введено 15 торговых центров (ТЦ) суммарной площадью 197 900 кв. м. Об этом сообщает консалтинговая компания NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель с 2021 г., когда было построено 395 500 кв. м площадей. Для сравнения: в позапрошлом году завершили объекты на 101 400 кв. м. Таким образом, по словам представителя NF Group, общий объем рынка торговой недвижимости столицы достиг 15,1 млн кв. м (из них 7,8 млн кв. м – арендопригодная площадь).