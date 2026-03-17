У Sminex появился еще один элитный жилой проект в центре Москвы

Сумму сделки стороны не разглашают. Партнер и директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов считает, что Sminex могла заплатить за площадку 2,7–3,2 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский говорит о 3–3,5 млрд руб. А директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин и вовсе допускает, что общий объем транзакции составил 4–5 млрд руб. Еще 5,5–6 млрд руб. понадобится на строительство самих клубных домов, говорит Шелковский. Виноградов же уверен, что затраты будут гораздо больше – 13–14 млрд руб. Но эти затраты окупятся: по мнению экспертов, средняя стоимость жилья на Таганке сейчас составляет 1,6–1,7 млн руб. за 1 кв. м. Шелковский полагает, что старт продаж в таком проекте начнется с 2 млн руб. за «квадрат». В этом случае выручка от реализации квартир будет на уровне 20,8–26 млрд руб.