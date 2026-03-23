Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Недвижимость /

Росимущество начало приватизацию изъятой государством недвижимости «Макфы»

Ведомство пытается найти покупателей на три торговых комплекса в Челябинске
Антон Филатов
Александр Кондратюк / РИА Новости
ПСБ выставил на продажу 100% долей в ООО «Родник», ООО «Проспект», ООО «Новая планета» и ООО «Управляющая компания «Содействие». Соответствующие уведомления опубликованы на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Из имеющихся там документов следует, что все четыре компании принадлежали ГК «Макфа», которая в 2024 г. была изъята в доход государства. В ПСБ данную информацию подтвердили. Сейчас их собственник – Росимущество. Торги, назначенные на самый конец марта, проходят в рамках процедуры приватизации государственных активов, сказано в карточках аукционов.

Данным организациям, как сказано в лотовой документации, принадлежат площади в трех торговых центрах в Челябинске – «Алмазе» (175 000 кв. м из 212 000 кв. м), «Роднике» (126 000 кв. м) и «Башне» (10 700 кв. м), а также склады, квартиры в различных районах города, здание местного кинотеатра «Победа» и проч. Совокупная стартовая стоимость этих объектов составляет 12,4 млрд руб.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь