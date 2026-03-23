Росимущество начало приватизацию изъятой государством недвижимости «Макфы»

ПСБ выставил на продажу 100% долей в ООО «Родник», ООО «Проспект», ООО «Новая планета» и ООО «Управляющая компания «Содействие». Соответствующие уведомления опубликованы на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Из имеющихся там документов следует, что все четыре компании принадлежали ГК «Макфа», которая в 2024 г. была изъята в доход государства. В ПСБ данную информацию подтвердили. Сейчас их собственник – Росимущество. Торги, назначенные на самый конец марта, проходят в рамках процедуры приватизации государственных активов, сказано в карточках аукционов.