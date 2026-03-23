Росимущество начало приватизацию изъятой государством недвижимости «Макфы»Ведомство пытается найти покупателей на три торговых комплекса в Челябинске
ПСБ выставил на продажу 100% долей в ООО «Родник», ООО «Проспект», ООО «Новая планета» и ООО «Управляющая компания «Содействие». Соответствующие уведомления опубликованы на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Из имеющихся там документов следует, что все четыре компании принадлежали ГК «Макфа», которая в 2024 г. была изъята в доход государства. В ПСБ данную информацию подтвердили. Сейчас их собственник – Росимущество. Торги, назначенные на самый конец марта, проходят в рамках процедуры приватизации государственных активов, сказано в карточках аукционов.
Данным организациям, как сказано в лотовой документации, принадлежат площади в трех торговых центрах в Челябинске – «Алмазе» (175 000 кв. м из 212 000 кв. м), «Роднике» (126 000 кв. м) и «Башне» (10 700 кв. м), а также склады, квартиры в различных районах города, здание местного кинотеатра «Победа» и проч. Совокупная стартовая стоимость этих объектов составляет 12,4 млрд руб.