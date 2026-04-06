Число новых апартаментов в Москве растет, несмотря на запрет на их строительство

Число новых апартаментов в Москве растет, несмотря на запрет на их строительствоВ 2026 году ввод таких проектов может в два раза превысить итоги предыдущих четырех лет
В этом году в Москве и Санкт-Петербурге могут ввести кондоминиум-отели на 12 000 юнитов, подсчитала консалтинговая компания Nikoliers, ссылаясь на проектные декларации конкретных комплексов. Из них в столице, по ее данным, появится 1239 лотов. Это в два раза больше, чем было в предыдущие четыре года: в 2022–2025 гг. в городе завершили шесть объектов на 568 номеров.
При этом, как отмечают консультанты, в Москве уже два года действует мораторий на строительство апартаментов. Владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет такое решение ростом нагрузки на имеющуюся социальную инфраструктуру. Тем не менее сам запрет коснулся уже запущенных к тому времени объектов, отмечают эксперты. Это подтверждают и данные Nikoliers. В компании утверждают, что объем текущего года будет сформирован двумя крупными проектами сервисных апартаментов – «Сигма Силино» и «Аквилон Signal». Они начали возводиться еще до введения моратория.