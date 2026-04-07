Количество новых жилых проектов в Москве выросло в два раза

Об активизации столичных застройщиков сообщают и другие игроки рынка. Например, в «НДВ супермаркет недвижимости» в январе – марте насчитали 15 новых проектов в старой Москве и один в новой. За аналогичный период прошлого года на столичный рынок в старых границах города вышло шесть проектов, в ТиНАО же стартов не было, напоминает руководитель департамента аналитики и консалтинга этой компании Елена Чегодаева. По информации Est-a-Tet, в старой Москве в I квартале было девять жилых комплексов против четырех годом ранее, в новой – два против одного. С учетом корпусов в существующих объектах новое предложение в старой Москве увеличилось в 1,6 раза год к году до 129 500 кв. м, в новой –в 2,5 раза до 41 900 кв. м, уточняет коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.