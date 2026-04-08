Правительство одобрило снятие ограничений на продажу конфискованного жилья

Государство сможет продавать в порядке приватизации жилые дома, квартиры и их части, комнаты и доли в праве собственности, которые были изъяты по делам о коррупции, без действующего ценового критерия допуска к продаже. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правкомиссии, другой – в Белом доме. Сейчас закон о приватизации позволяет продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость как минимум в 2 раза выше расчетной. Расчетная стоимость определяется по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену за квадратный метр жилья в регионе по данным Росстата.