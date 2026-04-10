Девелоперы Москвы не смогли завершить 75% запланированных на начало года офисов

Похожие расчеты и у других консультантов. К примеру, в CORE.XP сообщают, что в I квартале 2026 г. сдали 122 000 кв. м офисов, что составляет всего 15% от запланированного объема. По статистике IBC Real Estate, застройщики заявили к вводу в январе – марте 589 000 кв. м площадей, но завершили лишь 20% (116 000 кв. м), говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. При этом, как указывают в NF Group, объекты, сданные в начале 2026 г., должны были достроить еще в 2025 г.