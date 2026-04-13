Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза

Спрос на офисы в Москве упал почти в два разаЭто результат высокой активности на этом рынке в предыдущие годы
Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. По ее данным, это минимум с 2022 г., когда было сдано в аренду и продано 147 000 кв. м. Для сравнения, текущий показатель оказался в 1,95 раза меньше итогов января – марта прошлого года. Спрос на аренду помещений в столичных бизнес-центрах за год сократился на 34% до 93 000 кв. м, уточняет директор по аналитике и исследованиям Ricci Олеся Дзюба. Продажи офисов, по ее словам, снизились сильнее: на 60% относительно января – марта 2025 г. до 76 000 кв. м.
Объем поглощения площадей в деловых комплексах Москвы в первые три месяца этого года действительно упал, подтверждают другие аналитики. По данным NF Group, за это время в городе арендовали и купили 144 000 кв. м. Это на 24% меньше, чем было годом ранее, утверждает директор департамента офисной недвижимости этой компании Елена Акатова. При этом в NF Group считают, что основное снижение обеспечила аренда – этот показатель за год сократился в 2,6 раза до 40 500 кв. м. А вот продажи, наоборот, выросли на 23% до 104 000 кв. м.