Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза

Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. По ее данным, это минимум с 2022 г., когда было сдано в аренду и продано 147 000 кв. м. Для сравнения, текущий показатель оказался в 1,95 раза меньше итогов января – марта прошлого года. Спрос на аренду помещений в столичных бизнес-центрах за год сократился на 34% до 93 000 кв. м, уточняет директор по аналитике и исследованиям Ricci Олеся Дзюба. Продажи офисов, по ее словам, снизились сильнее: на 60% относительно января – марта 2025 г. до 76 000 кв. м.