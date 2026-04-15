Продажи готового жилья в Москве упали более чем на 10%

В Москве в январе – марте было зарегистрировано 30 347 сделок с готовым жильем, сообщает территориальное управление Росреестра по столице. По его данным, это на 10,5% меньше, чем было в I квартале прошлого года. И это несмотря на то, что, по информации Дом.РФ, ипотечные ставки предложения на покупку «вторички» в крупнейших банках снизились за год с 28,57 до 19,98%.