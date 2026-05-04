Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Ozon закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке складов

Он арендовал у NK Group площади в логопарке в подмосковном Пушкине
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер NK Group построит для интернет-ритейлера Ozon еще один склад на территории индустриального парка «Пушкино-2» в подмосковном Пушкине. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. В NK Group от комментариев отказались, но информацию о сделке подтвердил представитель Ozon. По его словам, общая площадь комплекса составит 80 000 кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию в I квартале 2027 г. помещения в нем будут переданы маркетплейсу в аренду.

Условия транзакции стороны не разглашают. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорят, что ставка аренды в будущем комплексе может составить 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев соглашается, что это рыночный ориентир для подобных объектов класса А в Московском регионе. Но, по его мнению, с учетом специфических технических требований заказчика показатель может быть и выше.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её