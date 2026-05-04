Ozon закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке складов

Условия транзакции стороны не разглашают. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорят, что ставка аренды в будущем комплексе может составить 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев соглашается, что это рыночный ориентир для подобных объектов класса А в Московском регионе. Но, по его мнению, с учетом специфических технических требований заказчика показатель может быть и выше.