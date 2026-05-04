Ozon закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке складов

Ozon закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке складовОн арендовал у NK Group площади в логопарке в подмосковном Пушкине
Девелопер NK Group построит для интернет-ритейлера Ozon еще один склад на территории индустриального парка «Пушкино-2» в подмосковном Пушкине. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. В NK Group от комментариев отказались, но информацию о сделке подтвердил представитель Ozon. По его словам, общая площадь комплекса составит 80 000 кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию в I квартале 2027 г. помещения в нем будут переданы маркетплейсу в аренду.
Условия транзакции стороны не разглашают. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин говорят, что ставка аренды в будущем комплексе может составить 10 000–10 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев соглашается, что это рыночный ориентир для подобных объектов класса А в Московском регионе. Но, по его мнению, с учетом специфических технических требований заказчика показатель может быть и выше.