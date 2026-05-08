Недвижимость

Группа «Основа» продала торговый центр «Гудзон» на Каширском шоссе мэрии Москвы

Теперь никакого жилого комплекса на его месте, скорее всего, не будет
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 6 мая. Представитель предыдущего собственника этого объекта – ГК «Основа» – подтвердил, что она продала актив под реализацию городских программ. Другие детали сделки он не уточнил. Запрос в «Мосинжпроект» остался без ответа.

«Гудзон» общей площадью 144 000 кв. м был построен австрийской компанией Immofinanz в 2014 г. Спустя три года она продала весь свой портфель недвижимости в России Fort Group примерно за 900 млн евро. В сделку также вошли торговые центры «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова и три «Золотых Вавилона» – в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира. Позже компания выставила «Гудзон» на продажу. Как рассказывали тогда консультанты, этот объект изначально считался самым неудачным активом Immofinanz, его экономика не устраивала кредитора торгового центра – Сбербанк. Впрочем, найти инвестора удалось только в 2024 г. Купившая его ГК «Основа», созданная выходцами из «Мортона», планировала построить на его месте жилой комплекс, рассказывали тогда собеседники «Ведомостей».

