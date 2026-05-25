«Юникредит банк» не смог обратить взыскание на подмосковный аутлет «Шереметьево»Столичные суды посчитали, что компания из недружественной страны должна для этого получить специальное разрешение
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая в марте этого года отказалась взыскать в пользу «Юникредит банка» принадлежащий девелоперу Fashion House Group аутлет «Шереметьево» в районе д. Черная Грязь на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Соответствующее постановление было опубликовано 21 мая. Запрос в «Юникредит банк» остался без ответа. В Fashion House Group от комментариев отказались.
Финансовая организация подала иск в Арбитражный суд Московской области к структуре девелопера – FH Holding Moscow Limited – еще в марте прошлого года. Из материалов дела следует, что банк в 2018 г. выделил данной компании кредиты на 1,26 млрд руб. и 25,9 млрд евро. Залогом по ним выступал торгово-складской комплекс «Шереметьево». Сумма долга, которую истец в итоге оценил в 901,7 млн руб. и 22,3 млн евро, не была погашена в срок. При этом, как отмечается в материалах дела, сам факт наличия задолженности ответчик не оспаривал. Поэтому «Юникредит банк» обратился в суд с требованием обратить взыскание на аутлет, установив его начальную продажную стоимость в 3,6 млрд руб.