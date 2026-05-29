«Кама капитал» и структуры «Ашана» урегулировали спор

Сам истец в 2024 г. приобрел российские активы принадлежащей «Ашану» компании Ceetrus. В сделку вошли торговые центры «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан», а также доля в торгово-развлекательном центре «Тройка» (около 152 000 кв. м) на Верхней Красносельской улице в центре Москвы. Практически сразу после смены собственника комплекс закрылся на реконструкцию. А в декабре 2024 г. структура «Кама капитала» подала иск к своим партнерам по этому объекту с требованием компенсировать разницу между первоначально заявленным объемом инвестиций в перестройку «Тройки» и фактической стоимостью работ. Согласно материалам дела, затраты на обновление центра были оценены в 25,5 млрд руб., а это почти в семь раз выше, чем планировалось изначально.