«Кама капитал» и структуры «Ашана» урегулировали спор

«Кама капитал» и структуры «Ашана» урегулировали спорСтороны не могли договориться о сумме затрат на реконструкцию ТЦ «Тройка»
Входящее в холдинг «Кама капитал» ООО «Акварель» в рамках спора с ОАО «Первый хладокомбинат» (находится под управлением «Ашана») и ООО «Ле Монлид» (ранее «Леруа Мерлен», сейчас – «Лемана Про») 25 мая подало в Арбитражный суд Москвы заявление об утверждении мирового соглашения. Об этом говорится в карточке дела. Других деталей там не приводится, но следующее заседание назначено на начало июля.
Сам истец в 2024 г. приобрел российские активы принадлежащей «Ашану» компании Ceetrus. В сделку вошли торговые центры «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан», а также доля в торгово-развлекательном центре «Тройка» (около 152 000 кв. м) на Верхней Красносельской улице в центре Москвы. Практически сразу после смены собственника комплекс закрылся на реконструкцию. А в декабре 2024 г. структура «Кама капитала» подала иск к своим партнерам по этому объекту с требованием компенсировать разницу между первоначально заявленным объемом инвестиций в перестройку «Тройки» и фактической стоимостью работ. Согласно материалам дела, затраты на обновление центра были оценены в 25,5 млрд руб., а это почти в семь раз выше, чем планировалось изначально.
Позже «Кама капитал» инициировала разбирательство уже в Гонконгском международном арбитражном центре. Компания потребовала снизить стоимость сделки по покупке активов Ceetrus на 2 млрд руб., а также компенсировать убытки в размере 7,48 млрд руб. и упущенную выгоду на 930 млн руб.
Представитель «Кама капитала» сообщил «Ведомостям», что мировое соглашение уже передано в суд. В его рамках компания отказывается от всех финансовых и правовых претензий. Там также отметили, что рассчитывают продолжить сотрудничество со структурами «Ашана» и «Ле Монлид».
Представитель «Лемана Про», впрочем, утверждает, что данное мировое соглашение носит формальный характер. В части основного спора о реконструкции «Тройки» стороны просят прекратить производство по делу в связи с продажей всех помещений участниками конфликта. Ранее компания «Энерготехнология», развивающая сеть мебельных и интерьерных центров «Кубатура», выкупила этот объект у данных компаний. Новый собственник планирует провести капитальный ремонт и перепланировку объекта, полностью обновив его концепцию, но сохранив торгово-рекреационную функцию здания, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к нему.