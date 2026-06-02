Темпы развития гостиничного рынка России начали замедляться

Данные NF Group подтверждает и Umbrella Consulting Group (UCG). По оценке этой компании, в январе – апреле 2026 г. в России введено примерно столько же номеров, сколько и в аналогичный период прошлого года, – порядка 2000. Отсутствие динамики, по мнению управляющего партнера UCG Кирилла Агапова, не должно вводить в заблуждение, так как в 2025 г. объемы строительства гостиниц увеличились на 16,7%. Удержание темпов на этом уровне само по себе результат с учетом сложившейся конъюнктуры на рынке и не совсем понятных перспектив для игроков этого сегмента, подчеркивает он. Агапов напоминает, что операционные показатели гостиничного бизнеса ухудшаются. Например, в Москве по итогам 2025 г. загрузка отелей снизилась впервые за три года на 1–5 п. п. в зависимости от категории. А в I квартале 2026 г. средняя стоимость номера (Average Daily Room Rate, ADR) показала отрицательную динамику впервые за шесть лет: -1,6% год к году до 10 133 руб. за сутки. По оценкам UCG, доход на доступный номер (Revenue Per Available Room, RevPAR ) по итогам этого года может сократиться примерно на 5–8%.