Недвижимость

Структура ВТБ выставила на продажу бывший офис банка ФК «Открытие» на Таганке

Там может появиться подразделение другой финансовой организации, медклиника или образовательный центр
Диана Качур
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Входящий в группу ВТБ «БМ банк», к которому в прошлом году был присоединен банк ФК «Открытие», выставил на продажу бывший офис последнего на Верхней Радищевской улице в районе Таганки. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Лот включает в себя шесть зданий общей площадью 6251 кв. м и права аренды земельного участка площадью 0,4 га. Согласно аукционной документации, часть помещений в крупнейшем строении комплекса площадью 1065 кв. м сейчас арендует сам ВТБ. Торги назначены на 1 июля.

Стартовая цена актива составляет 1,71 млрд руб. Исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина считает ее рыночной с учетом расположения объекта в центре Москвы. Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Полина Митина отмечает, что аналогичные здания, подходящие для размещения штаб-квартиры крупной компании или представительского офиса, а также для перестройки в гостиничный проект могут стоить даже дороже. Однако текущие условия, по ее словам, позволяют привлечь более широкий круг потенциальных инвесторов. В этом случае цена актива в ходе аукциона вырастет, предполагает эксперт.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
