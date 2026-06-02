Структура ВТБ выставила на продажу бывший офис банка ФК «Открытие» на Таганке

Структура ВТБ выставила на продажу бывший офис банка ФК «Открытие» на ТаганкеТам может появиться подразделение другой финансовой организации, медклиника или образовательный центр
Входящий в группу ВТБ «БМ банк», к которому в прошлом году был присоединен банк ФК «Открытие», выставил на продажу бывший офис последнего на Верхней Радищевской улице в районе Таганки. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Лот включает в себя шесть зданий общей площадью 6251 кв. м и права аренды земельного участка площадью 0,4 га. Согласно аукционной документации, часть помещений в крупнейшем строении комплекса площадью 1065 кв. м сейчас арендует сам ВТБ. Торги назначены на 1 июля.
Стартовая цена актива составляет 1,71 млрд руб. Исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина считает ее рыночной с учетом расположения объекта в центре Москвы. Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Полина Митина отмечает, что аналогичные здания, подходящие для размещения штаб-квартиры крупной компании или представительского офиса, а также для перестройки в гостиничный проект могут стоить даже дороже. Однако текущие условия, по ее словам, позволяют привлечь более широкий круг потенциальных инвесторов. В этом случае цена актива в ходе аукциона вырастет, предполагает эксперт.