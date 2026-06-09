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Главная / Недвижимость /

РСХБ закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке офисов

Его структура арендовала бывшее помещение L’Oreal на Якиманке
Диана Качур
Светлана Умарова / ТАСС
Светлана Умарова / ТАСС

Россельхозбанк (РСХБ) договорился об аренде порядка 10 000 кв. м в бизнес-центре «Голутвинская слобода» в 1-м Голутвинском переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, финансовая организация займет помещения французского производителя парфюмерии и косметики L’Oreal, которые она снимала в течение 30 лет. Сама же компания, как напоминают они, переехала в гибкий офис AFI Flex в комплексе «АФИ Галерея» рядом со станцией метро «Белорусская». Запросы в РСХБ и владеющую «Голутвинской слободой» одноименную компанию остались без ответов.

Ставка аренды в таком бизнес-центре может составлять 70 000–75 000 руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и операционных расходов, считает партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян. Директор офисного департамента Remain Олеся Малахова говорит о 55 000–60 000 руб. за «квадрат». Получается, что РСХБ будет ежегодно платить за свой новый офис 550–750 млн руб. Руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Дмитрий Венчковский полагает, что общие затраты составят около 730 млн руб.

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