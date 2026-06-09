РСХБ закрыл крупнейшую в этом году сделку на рынке офисов

Россельхозбанк (РСХБ) договорился об аренде порядка 10 000 кв. м в бизнес-центре «Голутвинская слобода» в 1-м Голутвинском переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, финансовая организация займет помещения французского производителя парфюмерии и косметики L’Oreal, которые она снимала в течение 30 лет. Сама же компания, как напоминают они, переехала в гибкий офис AFI Flex в комплексе «АФИ Галерея» рядом со станцией метро «Белорусская». Запросы в РСХБ и владеющую «Голутвинской слободой» одноименную компанию остались без ответов.